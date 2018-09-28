Дуайен белорусского биатлона назвал имя новой надежды белорусской сборной

Перед тем как отправиться проводить снежную вкатку на трассы "Жемчужины Сибири" в Тюмени, наши команды еще проведут коротенький предотъездный сбор в домашних условиях. Но мыслями все будут уже, где по-настоящему пахнет уже совсем близкой зимой и скрипит под лыжами пусть насыпной, консервированный, но натуральный снег.





Sputnik Русланом Васильевым и ответил на вопрос о главной надежде. Накануне стартов тренер Виктор Корчагин побеедовал с колумнистомРусланом Васильевым и ответил на вопрос о главной надежде.





– Наверное, я ни для кого не открою Америки, если скажу, что сегодня главная надежда – Ирина Кривко. Однако наша тренерская задача заключается в следующем: груз ответственности, возложенный на наши с Василием Лещенко плечи наставников, ни в коем случае не должен перекладываться на олимпийскую чемпионку.





Ирине важно быть спокойной, чтобы продолжать совершенствоваться, расти во всех профессиональных качествах, что у нее отлично получается в тренировочном процессе. Мы рассчитываем на продолжение прогресса Кривко, имея к этому объективные предпосылки.





Хотя, разумеется, все мы, тренеры и спортсмены, прекрасно понимаем, сколь сложно придется команде в первом сезоне олимпийского цикла Пекина-2022. Болельщики привыкли к успехам Дарьи Домрачевой, а осмысленно понизить планку ожиданий способны очень немногие. Это не в осуждение. Просто такова природа человека.