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Дуайен белорусского биатлона назвал имя новой надежды белорусской сборной

29.09.2018 12:13 — Разное | Партизан  
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Чемпионат Беларуси по летнему биатлону завершится сегодня в Раубичах массовыми стартами и подведет черту под всей лыжероллерной частью межсезонья, начавшейся еще в мае.

Дуайен белорусского биатлона назвал имя новой надежды белорусской сборной
Перед тем как отправиться проводить снежную вкатку на трассы "Жемчужины Сибири" в Тюмени, наши команды еще проведут коротенький предотъездный сбор в домашних условиях. Но мыслями все будут уже, где по-настоящему пахнет уже совсем близкой зимой и скрипит под лыжами пусть насыпной, консервированный, но натуральный снег.

Накануне стартов тренер Виктор Корчагин побеедовал с колумнистом Sputnik Русланом Васильевым и ответил на вопрос о главной надежде.

– Наверное, я ни для кого не открою Америки, если скажу, что сегодня главная надежда – Ирина Кривко. Однако наша тренерская задача заключается в следующем: груз ответственности, возложенный на наши с Василием Лещенко плечи наставников, ни в коем случае не должен перекладываться на олимпийскую чемпионку.

Ирине важно быть спокойной, чтобы продолжать совершенствоваться, расти во всех профессиональных качествах, что у нее отлично получается в тренировочном процессе. Мы рассчитываем на продолжение прогресса Кривко, имея к этому объективные предпосылки.

Хотя, разумеется, все мы, тренеры и спортсмены, прекрасно понимаем, сколь сложно придется команде в первом сезоне олимпийского цикла Пекина-2022. Болельщики привыкли к успехам Дарьи Домрачевой, а осмысленно понизить планку ожиданий способны очень немногие. Это не в осуждение. Просто такова природа человека.

 
 
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Чемпионат Беларуси по летнему биатлону завершится сегодня в Раубичах массовыми стартами и подведет черту под всей лыжероллерной частью межсезонья, начавшейся...
 
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