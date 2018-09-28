В Минске двое бывших установщиков окон выманивали деньги у прежних клиентов. Выбирали пожилых и одиноких

В поле зрения правоохранителей попали ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности 28-летний житель г. Барановичи и 31-летний минчанин.





— Оба ранее работали в организации, занимающейся установкой окон ПВХ. После увольнения оттуда у мужчин остались списки клиентов. Из них «коллеги» выбирали одиноких пожилых людей и под видом действующих сотрудников организации предлагали отремонтировать окна. Если граждане отказывались, им предлагалось расторгнуть договор, но с условием уплатить неустойку, сумма которой составляла от 630 до 2 тыс. рублей, — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Елена Свиридова.





В отношении мужчин Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 209 («Мошенничество») УК Республики Беларусь.



