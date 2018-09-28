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«Гродно Азот»: китайцы соблазнительнее европейцев

29.09.2018 11:28 — Разное | Партизан  
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Китайцы предлагают «Гродно Азоту» профинансировать новый комплекс на более выгодных условиях, чем европейские банкиры. Об этом рассказал менеджер «Гродно Азота» Алексей Немиров, выступая на Немецко-белорусском экономическом клубе.

«Гродно Азот»: китайцы соблазнительнее европейцев
- На базе нашего предприятия будет строиться новый азотный комплекс стоимостью 3,1 млрд долларов. Проект одобрен главой государства. Европейские инвесторы не так активно предлагают свои услуги, как китайские. Они активизировались на последней неделе. Была делегация консорциума немецких банков АКА, они были удивлены масштабами нашего производства и взяли паузу в переговорах. Китайцы предлагают более дешевые ресурсы — 2,1%, европейские банкиры — 3%. Мы хотим, чтобы европейские предложения были конкурентоспособны, а китайцы над этим сильно работают.

Напомним, что Беларусь уже много лет ищет стратегического инвестора для гродненского предприятия. Еще четыре года назад на пакет акций претендовали аж четыре российские компании — в том числе "Роснефть" и "Газпром". Однако с россиянами так и не сложилось.

Тем не менее, у предприятия масштабные планы. 

ОАО «Гродно Азот» планирует после строительства нового азотного комплекса в 2025 г увеличить свою долю в мировом объеме производства карбамида до 0,8% с 0,4%. 

Сейчас Гродно Азот в приоритетном порядке поставляет азотные удобрения на внутренний рынок. Экспорт осуществляется только в период межсезонья, когда снижаются спрос и цены на азотные удобрения. Как ожидается, после ввода в эксплуатацию нового азотного комплекса предприятие сможет не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в азотных удобрениях, но и наладить постоянный экспорт этой продукции.

При этом специалисты Гродно Азота рассчитывают, что к 2025 г мировой спрос на азотные удобрения увеличится на 13% по сравнению с 2017 г и достигнет 207 млн т.

Как сообщалось, Гродно Азот построит новый азотный комбинат и параллельно модернизирует действующее производство. Стоимость строительства нового азотного комбината превысит 1 млрд долларов США. Ежегодная выручка предприятия, по расчетам, составит 335 млн долларов США. Стоимость модернизации Гродно Азота составляет около 400 млн долларов США. Окупаемость, по предварительным оценкам, составит десять лет с момента пуска.

Предприятие «Гродно Азот» работает с 1963 г, в 2002 г преобразовано в акционерное общество. В октябре 2011 г в состав компании вошло ОАО «Химволокно». Годовые мощности Гродно Азота по выпуску жидкого технического аммиака составляют 976,8 тыс т, карбамида - 945 тыс т, жидких азотных удобрений (КАС) - 720 тыс т, сульфата аммония - 319 тыс т, технического метанола - 80 тыс т, капролактама - 121,2 тыс т, кристаллического гидроксиламинсульфата - 3,3 тыс т, мет вых эфиров жирных кислот (биотопливо) - 40 тыс т, углекислоты высшего качества - 24 тыс т.


 
Теги: Гродно
 
 
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Китайцы предлагают «Гродно Азоту» профинансировать новый комплекс на более выгодных условиях, чем европейские банкиры. Об этом рассказал менеджер «Гродно Азота»...
 
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