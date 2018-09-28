Теперь знаменитый лондонский стадион "Уэмбли" продается.





Старейшая в мире Футбольная ассоциация Англии - родоначальник самой популярной игры на планете - выручит 600 млн фунтов и пустит их на развитие любительского футбола. Покупатель - американский миллиардер пакистанского происхождения Шахид Хан, мечтающий развивать в Лондоне американский футбол.





"Уэмбли" - колыбель футбола и некогда самый большой стадион в мире - за свою почти столетнюю историю прочно закрепил за собой звание главной арены Британских островов. В преддверии новой эпохи Русская служба Би-би-си вспоминает яркие моменты уходящей.





Триумф









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Англия забивает и выигрывает

"Уэмбли" принимал финал чемпионата мира по футболу лишь раз - в 1966 году. И он оказался триумфальным для хозяев: сборная Англии одолела команду Западной Германии 4-2 и завоевала до сих пор единственный в своей истории Кубок мира.





Масштаб





Queen, Дэвид Боуи, Dire Straits, Стинг, U2, Элтон Джон - почти все крупнейшие звезды того времени - выступили для 82 тысяч человек и собрали деньги для голодающих в Эфиопии.





Спустя 20 лет состоялся еще один концерт Live Aid, но он прошел уже в Гайд-парке.





Империя

"Уэмбли" построили в 1923 году к Имперским играм, и на четвертый день после открытия там состоялся финал кубка той самой Футбольной ассоциации, которая теперь продает стадион.









GETTY IMAGES Желающих оказалось вдвое больше, чем мест

С тех пор плей-офф и финал кубков традиционно проводятся на "Уэмбли", и одним из условий продажи будет сохранение этой традиции, равно как и права английской национальной сборной играть на "Уэмбли" домашние матчи.





Однако первый финал прошел далеко не гладко. Денег за вход на новый стадион решили не брать, и на матч "Болтона" с "Вест Хэмом" пришли 300 тысяч человек - при том, что стоячие трибуны вмещали не более 127 тысяч.





Финал задержали на 45 минут, пока полиция на лошадях оттесняла болельщиков с поля на трибуны. "Болтон" выиграл 2-0.





Бои гигантов

Главный британский стадион - арена триумфа величайшего боксера современности, британца Энтони Джошуа. В апреле 2017 года он техническим нокаутом завершил боксерскую карьеру легендарного тяжеловеса Владимира Кличко под вой трибун переполненного 90-тысячного стадиона.









Джошуа - чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO

А в сентябре 2018 года на той же арене он нокаутировал россиянина Александра Поветкина.





Новая жизнь

Имперский стадион в районе Уэмбли на северо-западной окраине Лондона простоял почти 80 лет. В 2002 году его снесли и на том же месте принялись строить новую арену вместимостью 90 тысяч человек - на тот момент крупнейшую футбольную площадку в мире.





Через пять лет он наконец был сдан. Стоимость превысила смету вдвое, новый "Уэмбли" обошелся в 1 млрд фунтов.





В мае 2007 года там состоялся первый после семилетнего перерыва большой футбольный матч. "Челси" Жозе Моуринью выиграл финал Кубка Англии у "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.









Седьмой номер "МЮ" Рональду издалека наблюдает, как Дрогба обыгрывает Ван дер Сара





Единственный гол забил на 116-й минуте Дидье Дрогба. За "МЮ" тогда играли Криштиану Роналду и Уэйн Руни, и клуб в тот год уверенно выиграл Премьер-лигу, тогда как "Челси" взял оба кубка.





Папа

В мае 1982 года стадион на день отдали Католической церкви. Папа римский Иоанн Павел II отслужил мессу перед переполненными трибунами.





Покупатель

Американский миллиардер пакистанского происхождения Шахид Хан потратил более миллиарда долларов на футбол: традиционный английский и новый американский.









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В 2011 году он купил команду американской НФЛ "Джэксонвилл Джагуарс", а в 2013-м приобрел английский клуб "Фулхэм" у бывшего владельца самого известного лондонского универмага Harrods Мохаммеда Аль-Файеда, сын которого Доди Файед погиб августе 1997 года в автомобильной катастрофе с принцессой Дианой.









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"Джэксонвилл Джагуарс" на "Уэмбли" в 2015 году





Совет директоров Футбольной ассоциации Англии, состоящий из 10 человек, рассмотрел сделку в среду и решил, что готов представить ее на суд 127 членов управляющего совета 11 октября, после чего принять окончательное решение.



