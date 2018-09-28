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Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с Toro Rosso и вернется в "Формулу-1" в 2019 году

29.09.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Команда «Формулы-1» Toro Rosso объявила о подписании контракта на сезон-2019 с Даниилом Квятом, сообщает РБК. Пресс-служба коллектива заявила, что в следующем году российский гонщик заменит Пьера Гасли, который в новом сезоне будет выступать за старшую команду концерна Red Bull (Toro Rosso — младший коллектив австрийской компании).


Фото: Reuters

В составе Toro Rosso Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году. Гонщик провел в младшей команде один сезон, после чего перешел в Red Bull, где заменил четырехкратного чемпиона «Ф-1» Себастьяна Феттеля, ушедшего в Ferrari. В начале сезона-2016 Квят был переведен обратно в Toro Rosso, а после Гран-при США 2017 года команда объявила об увольнении гонщика.

«Хочу поблагодарить Red Bull и Toro Rosso за возможность снова выступать в «Формуле-1». Рад вернуться в команду, которую хорошо знаю. Здесь я всегда чувствовал себя как дома — уверен, так будет и в следующем сезоне. Хочу также поблагодарить Ferrari, которая доверила мне роль пилота по развитию, позволив не терять связь с «Формулой-1», — цитирует Квята пресс-служба итальянской команды.

В 2017 году Квят выступал в роли гонщика по развитию в итальянской команде Ferrari. Пилот работал на базе коллектива на симуляторе, а также принимал участие в тестах производителя шин Pirelli.

«Мои обязанности в Скудерии были связаны в основном с работой на симуляторе, но я многому научился и сейчас чувствую себя более сильным и лучше подготовленным гонщиком, чем в момент, когда я покидал Toro Rosso. Я никогда не терял надежды вернуться в гонки и должен был поддерживать себя в форме. Постараюсь оправдать ожидания команды и с нетерпением жду возвращения на трассу», — сказал Квят.

По ходу карьеры в «Формуле-1» Квят провел 72 гонки, в которых заработал 133 очка и дважды поднялся на подиум. Российский пилот трижды стартовал в гонках с четвертого места (на этапах в Сингапуре, США и Мексике в 2015 году), а также один раз показал лучший круг в гонке (Гран-при Испании 2016 года). Лучший финиш Квята — второе место на Гран-при Венгрии 2015 года.

 
 
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В следующем году российский гонщик заменит Пьера Гасли, который в новом сезоне будет выступать за старшую команду концерна Red Bull.
 
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