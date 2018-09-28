|
В британском клубе пострадали не менее 40 человек из-за распыленного спрея
Не менее 40 человек обратились за помощью к медикам после того, как в ночь на субботу в клубе британского города Борнмут был распылен раздражающий спрей, сообщает британский телеканал ITV.
Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание. Помощь им была оказана на месте. Один человек госпитализирован.
Из-за происшествия посетители клуба были эвакуированы.
В ходе обследования помещения клуба никаких химических или вредных для здоровья людей субстанций обнаружено не было.
Расследование инцидента продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 40 человек обратились за помощью к медикам после того, как в ночь на субботу в клубе британского города Борнмут был распылен раздражающий спрей, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)