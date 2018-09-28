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«БульбашЪ» ответил Случаку: вы разжигаете межнациональную вражду

29.09.2018 13:50 — Разное | KYKY  
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15 сентября мы писали, что Академия наук по просьбе активистов Алины Нагорной и Игоря Случака проанализировала на оскорбительность некоторые слова на беларуском языке – «бульбаш», «жыд», «хахол» и другие. Активисты остались недовольны поверхностным ответом НАН, потребовали более глубокого анализа, а параллельно хотят законодательно запретить регистрацию товарных знаков с оскорбительными словами, пишет «Радыё Свабода». Также они написали на завод «БульбашЪ» и предложили переименовать продукцию.

Политтехнолог Алина Нагорная и юрист Игорь Случак, известный как «моўны iнспектар», в рамках кампании «Стоп-бульбаш» отправили запросы водочному заводу «БульбашЪ». Они попросили не употреблять это слово, потому что считают его оскорбительным для беларусов, и предложило переименовать продукцию. Им ответил директор завода Михаил Леончик. Активисты считают, что он не только отказал им, но и угрожал. 

Ответ от директора

Нагорная и Случак поделились ответами от директора. Тот утверждает, что товарный знак зарегистрирован соответственно беларуским законам, в нем не выявлено «противоречий публичному порядку, принципам гуманности и морали» (пункт 5.3 статьи 4 закона «О товарных знаках»). Леончик пишет, что «придание вами этому слову отрицательной национальной окраски направлено на разжигание межнациональной вражды, унижение национальной чести и достоинства. Поэтому хотели бы вас предостеречь от такого ошибочного и опасного пути».

Активисты отмечают, что бланк завода «БульбашЪ», на котором пришел ответ, нарушает Инструкцию по делопроизводству, так как имеет только русскоязычную версию «шапки» с реквизитами. Случак и Нагорная собираются пожаловаться по этому поводу в Миноблиспоком. Кроме того, они намерены предложить Палате представителей и Министерству торговли запретить регистрацию оскорбительных и не соответствующим языковым нормам названий, а также принять требование соответствии товарных знаков нормам беларуского и русского языков.

Анализ от Академии наук

Напомним, согласно анализу от Академии наук, слово «бульбаш» имеет «двойственную эмоционально-экспрессивную окраску, отрицательную и положительную. Оскорбительный характер может быть определен только в определенном контексте». 

Активисты остались недовольны тем, как проводилась экспертиза, назвали ее «ненаучной», «поверхностной» и «дилетантской». Положительное значение слова «бульбаш» ученые нашли не в словарях, а только в Википедии, которую может редактировать любой желающий, – и там не было ссылки на источник такого утверждения. Сейчас активисты хотят спросить Институт языкознания, «нравится ли им ссылаться на Википедию», и требовать «нормальной экспертизы».

 
 
Ссылка на источник 64
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15 сентября мы писали, что Академия наук по просьбе активистов Алины Нагорной и Игоря Случака проанализировала на оскорбительность некоторые слова на беларуском...
 
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