В Беларуси хотят наказывать за отказ создать безбарьерную среду

Министр труда Ирина Костевич заявила, что в Беларуси планируется ввести административную ответственность за уклонение от создания безбарьерной среды. Также хотят увеличить список соцуслуг для людей с инвалидностью и создать для них персональный бюджет. А еще ввести квоты на создание для них рабочих мест, пишет TUT.by.

По словам Ирины Костевич, в этом году власти намерены внести изменения в два закона – «О социальной защите инвалидов» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». За людьми с инвалидностью закрепят право на парковочные места, потому что на предназначенные для них места часто становятся те, у кого нет инвалидности. «Нужно подойти более индивидуально с точки зрения предоставления инвалиду социальных услуг, в плане трудоустройства в том числе», – сказала министр труда.

По ее словам, в Беларуси живет 560 тысяч человек с инвалидностью (почти 6% от общего числа населения): «В Беларуси больше 180 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Треть из них уже работает. Важно максимально оказать им содействие в трудоустройстве. Эта категория граждан не может в полном объеме конкурировать на рынке труда». Ирина считает, что один из механизмов помощи с трудоустройством – внедрить квоты на трудоустройство людей с инвалидностью.

В 2018 году планируется также оборудовать пандусами и поручнями больше 670 объектов соцсферы. Планируется определять степени инвалидности по международной системе классификации. И еще одно возможное изменение – создание персонального бюджета для людей с инвалидностью. «Государство имеет соцпакет тех услуг, которые предоставляет инвалиду. Кто-то получает выплаты на 20 рублей, а кто-то – на десять рублей. Предлагается, чтобы инвалиды самостоятельно решали, на какие соцуслуги потратить выделенные деньги», – сказала Ирина Костевич.

Активист Саша Авдевич, который из-за аварии передвигается на коляске, остался доволен предложенными изменениями. «Мои предложения по поводу безбарьерной среды теперь будут в топе дел», – написал он.

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