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У кота миллион подписчиков в инстаграме – и он зарабатывает не меньше хозяев

29.09.2018 12:47 — Разное | KYKY  
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На московского кота Хосико в инстаграме подписалось больше миллиона человек. После 50 тысяч подписчиков хозяева занялись монетизацией аккаунта. Probusiness.io поговорил с ними и узнал, как Хосико зарабатывает не меньше их самих.

«Хосико появился у нас в 2014 году. Мы покупали его за 18 тысяч российских рублей (около 260 долларов). Это стоимость без документов и родословной – котики шотландской прямоухой породы для разведения стоят 30-60 тысяч рублей (780−1560 долларов) и выше», – говорит Ксения Мельничук, хозяйка кота.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

По ее словам, они (Ксения и муж) никогда не использовали платное продвижение, а просто каждый день постили фото и видео, а также писали комментариями под другими фото котиков. «Мы заметили, что аккаунт становится популярным, после 50 тысяч подписчиков. Почему так произошло? Думаю, из-за внешности. Хосико – очень пушистый, с редким изумрудным цветом глаз, очень харизматичный, всегда делает интересное выражение мордочки, обычно не характерное для кошек, также он пугливый и очень любит забираться в коробки и разные емкости».

Каждый день на аккаунт уходит не меньше часа работы. Фото делаются по настроению – иногда может целый час ничего не получаться, а иногда, наоборот, за минуту несколько отличных фото. «Многие думают, что наши фотографии делаются с первого раза, хотя обычно одно хорошее фото может быть выбрано из 20 или даже из 100!» – говорит Ксения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

Гонорары хозяйка раскрывать не хочет, но говорит, что иногда Хосико за месяц умудрялся заработать больше всех в семье – но обычно получается все-таки поменьше. «Так что проект уже можно назвать бизнесом».

Как аккаунт кота привлекает рекламодателей

После 50 тысяч подписчиков хозяева начали делать публикации по бартеру – например, рекламировать рюкзаки-переноски. После ста тысяч уже начали получать и денежное вознаграждение. Ксения рассказывает, что «в основном мы рекламируется все, связанное с котами: корма Whiskas, различные игрушки, дизайнерские кошачьи домики. Среди заказчиков были соцсети, часовые бренды, онлайн-площадка объявлений».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

Иногда дают релкаму бесплатно – чтобы поддержать молодые начинающие компании, продающие товары для кошек. Отдельно помогают кошачьим приютам. «Сейчас особенно московскому приюту «Муркоша» – уточняет Ксения.

Реклама в аккаунте появляется обычно раз в неделю, и она должна вписываться в аккаунт. По словам хозяйки, «некоторые рекламодатели ничего особенного не требуют, кому-то надо рекламироваться по определенному сценарию, кто-то сам придумывает текст публикации, где-то проводится конкурс или дается код на скидку при покупке. Расценки Хосико – от 20 до 1500 долларов, но чаще получается 500 и даже 300, если закажут несколько постов. Итоговая сумма зависит от многих факторов – количества подписчиков, умения торговаться, возможности и желания заказчика. За бартер мы уже не работаем. Но если продукция нам нравится, то можем сделать дешевле».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

Как еще, кроме рекламы, зарабатывать на коте-блогере

Когда Хосико стал очень популярен, фанаты хотели получить сувениры с ним. Тогда хозяева открыли магазин на базе сервиса одного интернет-сервиса. Ксения рассказывает, как все начиналось: «Первые дизайны футболок нам сделал знакомый арт-директор. Получилось красиво, но мультипликационного Хосико плохо покупали. Потом другой дизайнер сделала интересную фотошоп-обработку, и футболки стали брать лучше. С одним дизайнером мы делим прибыль, выплачивая 25%, другому сделали публикации с рекламой его аккаунта».

Потом линейка товаров расширилась – хозяева попросили студию из Сингапура разработать мягкую игрушку, подушку и календари. Хосико получает 20% от продаж, а студия сама занимается производством, реализацией и отправкой. Основные заказчики – из США и Европы, женщины 18-35 лет. Продаж не много – 20-50 штук в месяц, почти все – футболки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

Также Хосико участвовал как персонаж в компьютерной игре. С продажи шли отчисления – 400-800 долларов. «Мы отдавали наши видео в лицензионное управление зарубежным агентствам по управлению авторскими правами. Представляя нас, они предлагали видео ТВ-каналам и интернет-площадкам. Такие агентства сами на нас выходят – например, JukinMedia, Storyful. Мы получали с этого роялти, обычно 60% прибыли. С одного видео можно получить 100-500 долларов», – говорит Ксения.

Недавно хозяева начали использовать сервис, где можно купить персонализированное видео от звезды – например, видеопоздравление. По словам хозяйки, «мы зарегистрировали Хосико только неделю назад и еще даже не рекламировали у себя, но уже был один заказ. Стоимость поздравления составляет сто долларов. Нам остается 75, остальное идет сервису».

«Мы все еще не прикладываем особых усилий, чтобы у Хосико было больше подписчиков и рекламодателей. Основной прирост подписчиков происходит, когда наши видео размещает крупная группа на Facebook. Например, одно набрало 31 миллион просмотров и 288 тысяч комментариев. Еще мы пишем комментарии другим блогерам-котикам, но я бы не назвала это продвижением», – закончила Ксения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hosico Cat (@hosico_cat)

 
 
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На московского кота Хосико в инстаграме подписалось больше миллиона человек. После 50 тысяч подписчиков хозяева занялись монетизацией аккаунта. Probusiness.io поговорил...
 
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