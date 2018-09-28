Минск намерен участвовать в индустриализации Таджикистана





Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность белорусской стороны принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Об этом он заявил 29 сентября на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Мы готовы участвовать в вашем плане модернизации, индустриализации страны и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана, выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае (в ходе официального визита президента Беларуси в Таджикистан)", - передает его слова официальный сайт белорусского лидера.

Говоря о совместном производстве тракторной техники в городе Гиссар, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь полна решимости выполнить свои обязательства. "Более того, мне сказали, что сегодня мы продадим 300 тракторов белорусско-таджикского производства в Афганистан. То, что мы и планировали, мечтали, что будем работать на ближайшие страны", - отметил Президент.

Эмомали Рахмон заявил, что договоренности, достигнутые в ходе официального визита главы белорусского государства в мае текущего года, успешно реализуются, придан мощный импульс двусторонним отношениям. "Сегодня открываем завод (в Гиссаре) в полном объеме", - отметил он.

Президент Таджикистана рассказал о реализации других договоренностей, в частности в сфере садоводства. Специалисты двух стран уже контактировали на эту тему, совместная работа продолжается.