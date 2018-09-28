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Взломаны около 50 миллионов аккаунтов Facebook

29.09.2018 14:00 — Разное | Ежедневник  
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Взломаны около 50 миллионов аккаунтов Facebook

itndaily.ru

Их данные попали к хакерам.

«25 сентября наши инженеры обнаружили взлом систем безопасности, затронувший 50 млн аккаунтов. Мы очень серьезно относимся к ситуации, хотим, чтобы все знали о том, что произошло, и стремимся предпринять все необходимое, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей»,— говорится в сообщении компании.

По имеющейся информации, злоумышленники воспользовались опцией «Просмотр страницы для других пользователей», чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами в соцсети без подтверждения паролей.

В Facebook утверждают, что уязвимость устранена, а правоохранительные органы поставлены в известность. Цифровые ключи пострадавших аккаунтов обновлены, чтобы защитить подвергшихся атаке пользователей, пишет «Коммерсант».

 
 
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