Взломаны около 50 миллионов аккаунтов Facebook



itndaily.ru

Их данные попали к хакерам.

«25 сентября наши инженеры обнаружили взлом систем безопасности, затронувший 50 млн аккаунтов. Мы очень серьезно относимся к ситуации, хотим, чтобы все знали о том, что произошло, и стремимся предпринять все необходимое, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей»,— говорится в сообщении компании.

По имеющейся информации, злоумышленники воспользовались опцией «Просмотр страницы для других пользователей», чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами в соцсети без подтверждения паролей.

В Facebook утверждают, что уязвимость устранена, а правоохранительные органы поставлены в известность. Цифровые ключи пострадавших аккаунтов обновлены, чтобы защитить подвергшихся атаке пользователей, пишет «Коммерсант» .