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Соболенко играет в финале турнира в Ухане, где может взять второй титул в карьере. Онлайн матча

29.09.2018 14:09 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко играет в финале соревнований в Ухане (призовой фонд — 2,74 млн долларов) с эстонкой Анетт Контавейт. SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию поединка.


Фото: Reuters

Финал в Ухане стал четвертым для Арины Соболенко (20 WTA) в 2018 году. Ранее она дважды уступала в решающих матчах на турнирах в Истбурне и Лугано и победила в Нью-Хейвене. Кроме того, нынешний финал — пятый в карьере 20-летней белоруски и третий в случае с соревнованиями WTA категории «Премьер».

Никогда ранее Соболенко не встречалась с Анетт Контавейт (27 WTA). В 2017 году на турнире в Хертогенбосе Контавейт завоевала свой единственный титул. В нынешнем сезоне эстонка пять раз одолела игроков из топ-10 (Елена Остапенко, Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Петра Квитова, Слоан Стивенс), Соболенко сделала это семь раз.

Путь к финалу в Ухане Соболенко начала с победы над соперницей по финалу в Нью-Хейвене испанкой Карлой Суарес-Наварро (22 WTA) — 7:6, 2:6, 6:2. Во втором круге белоруска выбила из борьбы украинку Элину Свитолину (6 WTA) — 6:4, 2:6, 6:1. В третьем раунде Арина не испытала проблем в поединке против американки Софьи Кенин (62 WTA) — 6:3, 6:3. В четвертьфинале она одолела словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31 WTA) — 7:5, 6:3, а в полуфинале взяла верх над австралийкой Эшли Барти (17 WTA) — 7:6, 6:4.

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С начала года Арина Соболенко провела 67 матчей, в 45 из которых была лучше соперниц. Она является лидером женского тура по количеству побед в трехсетовых поединках — 20.

В live-версии рейтинга WTA Соболенко находится уже на 17-м месте. На 16-м расположилась Серена Уильямс, сыгравшая в этом году в двух финалах на турнирах серии «Большого шлема» («Уимблдон», US Open).

 
 
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Финал в Ухане стал четвертым для Арины Соболенко в 2018 году. Ранее она дважды уступала в решающих матчах на турнирах в Истбурне и Лугано и победила в Нью-Хейвене.
 
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