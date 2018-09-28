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Беларусь готова участвовать в индустриализации Таджикистана

29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Прогулялся по Душанбе и был покорен гостеприимством таджиков. Президент Беларуси Александр Лукашенко – в Таджикистане. Главы двух стран встретились, как давние друзья, передает телеканал «МИР 24».

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова активно участвовать в индустриализации Таджикистана. Планируется наладить совместное производство тракторной техники в городе Гиссар. Эмомали Рахмон в свою очередь рассказал о реализации других договоренностей – в сфере садоводства, торговли и промышленности, научных и культурных связей.

«Уважаемый Александр Григорьевич, большое спасибо, еще раз приветствую вас в солнечном гостеприимном Таджикистане! Ваш официальный визит дал мощный импульс нашим двусторонним отношениям. Договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего официального визита, успешно реализуются», – сказал Рахмон.

После протокольной части президенты прошли по роскошным залам Дворца наций. Они украшены деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле. Александр Лукашенко восхитился искусством таджикских мастеров. Эмомали Рахмон пообещал, что если надо, они смогут выполнить подобные работы и для Беларуси.

Напомним, накануне в Душанбе состоялся Саммита глав государств СНГ. Одна из основных его тем была подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники также одобрили проект заявления по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. 



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Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полна решимости выполнить все договоренности с Таджикистаном.
 
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