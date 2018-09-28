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Беларусь готова участвовать в индустриализации Таджикистана
29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Прогулялся по Душанбе и был покорен
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова активно участвовать в индустриализации Таджикистана. Планируется наладить совместное производство тракторной техники в городе Гиссар. Эмомали Рахмон в свою очередь рассказал о реализации других договоренностей – в сфере садоводства, торговли и промышленности, научных и культурных связей.
«Уважаемый Александр Григорьевич, большое спасибо, еще раз приветствую вас в солнечном гостеприимном Таджикистане! Ваш официальный визит дал мощный импульс нашим двусторонним отношениям. Договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего официального визита, успешно реализуются», – сказал Рахмон.
После протокольной части президенты прошли по роскошным залам Дворца наций. Они украшены деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле. Александр Лукашенко восхитился искусством таджикских мастеров. Эмомали Рахмон пообещал, что если надо, они смогут выполнить подобные работы и для Беларуси.
Напомним, накануне в Душанбе состоялся
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Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полна решимости выполнить все договоренности с Таджикистаном.
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