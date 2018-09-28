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Быховчанка Ирина Оседач вошла в число женщин, награжденных Орденом Матери

29.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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«Мама». Сколько раз за сутки слышит это слово Ирина Оседач — сложно сосчитать. Да она сама и не пытается. Просто с нежностью улыбается на каждое обращение к ней.

Быховчанка Ирина Оседач вошла в число женщин, награжденных Орденом Матери

На днях в семье, где воспитываются шестеро ребятишек, появился очередной повод для радости. Да еще какой! Ирина Оседач вошла в число женщин, награжденных Орденом Матери. Соответствующий указ подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Ирина протягивает поздравительную открытку, подписанную Президентом:

— Я ее получила ко Дню матери. Это после рождения Славика было. Помню, как с волнением поздравление перечитывала… А спустя девять лет такая высокая награда — Орден. Не надеялась… Честно. Это и почетно, и ответственно одновременно.

…Есть люди, в одночасье располагающие к себе. Ирина Оседач — одна из них. Рассказывать о ячейке общества можно долго. В ней нет каких-либо особенных рецептов и формул семейного счастья. Есть только один закон: любить и поддерживать друг друга.

— Любая женщина подтвердит: ребенок должен знать, что для мамы он — самый лучший, — делится Ирина. — Так оно и есть! Дети — это родительская гордость и счастье. У меня шестеро! Представьте, сколько тепла я получаю от шести пар детских ручонок, обнимающих меня. Да я самая счастливая женщина на свете!

Действительно, дом, полный детских голосов, где тебя всегда встречают одинаково радостно-восторженно. Что может быть дороже?

Максим и Андрей. Двойняшки-первоклашки. Одинаковые внешне, а по характеру — полные противоположности. Андрей все больше к маме льнет, ждет, когда приласкают, приголубят. Максима домочадцы «прокурором» или «завхозом» зовут. «Кто? Куда? Зачем?». Отчитаться перед малышом — обязанность каждого.

Трехлетняя Катюша — любимица. Оно и понятно! Самого маленького члена семьи холят и лелеют все.

Славику девять. Он не по годам серьезный и рассудительный. И здесь все объяснимо: он на правах самого старшего ребенка в семье. Шестнадцатилетний Дима уехал на учебу в Буйничи, а Маргарита гремит медалями по вольной борьбе в училище олимпийского резерва в Минске.

— Есть крепкое мужское плечо, значит, со всем справишься, — размышляет многодетная мама. — И здесь мне повезло! Супруг Леонид — моя опора, а я его надежный тыл. Если вместе — все под силу!

В семье Ирины Оседач все просто, размеренно, спокойно. Вроде, ничего особенного… А покидать этот дом не хотелось. Здесь ценят теплоту родных сердец, умеют любить и дорожить друг другом. Все элементарно — вот оно, счастье.

Алеся МУХАЧЕВА.

 
Теги: Минск
 
 
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