Заставы держались до последнего



Для памяти не важны такие категории, как время, дата или сезонность. Она либо есть, либо ее нет. С годами острота событий стирается, но подвиг героев-пограничников, первыми вставших на пути фашистских орд, не будет забыт никогда.

Свислочским районным советом ветеранов было принято решение еще раз вспомнить о тех героических днях и отдать дань уважения погибшим воинам. При непосредственной поддержке депутата областного Совета депутатов , начальника Гродненской пограничной группы полковника Константина Молостова и председателя ветеранской организации Гродненской пограничной группы Федора Павловича была организована поездка ветеранского актива нашего района по местам пограничной славы.

Гродно – город с богатой пограничной историей. Первая остановка – на улице Советских Пограничников. Здесь нас встретили председатель областного совета ветеранов полковник в отставке Иван Тустов и культорганизатор ветеранской организации Гродненской погрангруппы Александр Кузьмич. Короткое приветствие и знакомство – и наша делегация направляется к мемориальному ансамблю в честь погибших героев пограничников.











Возводился мемориал на пожертвования пограничников Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, а также граждан и организаций, о чем свидетельствует бронзовая доска на гранитной стене.







Строительство началось 3 октября 2003 года, а уже 22 июня 2004 года, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, состоялась торжественная церемония открытия мемориала, в которой принимал участие глава нашего государства Александр Лукашенко.

В центре мемориала размещается бронзовая скульптурная композиция. Граница в огне, воины-пограничники смотрят вперед, уверенные в своей победе.

В композицию мемориального ансамбля входят также 14 плит с наименованиями погибших в те дни пограничных застав.

У подножия памятника на его полированной наклонной части крупными бронзовыми буквами написано: «ПОГИБШИМ, НО НЕ ПОБЕЖДЕННЫМ ВОИНАМ БЕЛОРУССКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОКРУГА».



В скорбном молчании склоняем головы перед памятью павших. К подножию памятника ложатся венки и цветы.

Дальше наш путь лежит в д. Доргунь, что расположена в нескольких километрах от г. п. Сапоцкин, в котором перед войной находилась комендатура Августовского погранотряда. Недалеко от этой деревни в июне 1941-го размещалась 4-я пограничная застава 86-го Августовского пограничного отряда, которой командовал старший лейтенант Кириченко.



У Феодосия Кириченко была самая обычная биография. Родился в 1908 году в Запорожье, в простой крестьянской семье. После окончания школы работал на шахтах Донбасса. В 1930 году Феодосия призывают на службу в погранвойска. В 1934 году он оканчивает пограничную школу, а уже в 1939-м назначается начальником 4-й заставы.











После воссоединения Западной Белоруссии с Восточной в лесах орудовало множество банд. За успешную борьбу с ними старший лейтенант Кириченко получает именное оружие от наркома внутренних дел СССР.

О том, как 22 июня 1941 года сражались бойцы 4-й заставы, известно из воспоминаний немногих выживших свидетелей, в том числе жены Феодосия Кириченко – Константины Яновской.

С первых минут Феодосий Петрович сумел организовать отражение наступления гитлеровцев. Находясь в самой гуще боя, он умело руководил обороной. Раз за разом ведомые бесстрашным командиром пограничники поднимались в контратаки и отбрасывали врага.

Но никто не спешил на помощь заставе. Во время небольшого затишья Кириченко собирает жен и детей пограничников и на подводе отправляет их в тыл, в д. Доргунь. Это был последний раз, когда Константина видела своего мужа живым.

После войны на месте подвига пограничников был установлен памятник, а позже руками воинов-пограничников Гродненской пограничной группы создан небольшой мемориал.

В 2003 году Указом Президента Республики Беларусь имя старшего лейтенанта Феодосия Кириченко присвоено 2-й пограничной заставе Гродненской пограничной группы.

И вновь минута молчания. Шумят деревья, поют птицы и светит мирное солнце. И о том, что происходило здесь в тот далекий июньский день 1941-го, напоминает только земля, изрытая воронками и напичканная осколками и стреляными гильзами.

Из Доргуни мы выдвигаемся в направлении государственной границы Республики Беларусь. Застава № 1 имени Героя Советского Союза Виктора Усова – единственная действующая застава, оставшаяся на месте довоенной. Именно на этом месте 77 лет назад приняли последний бой пограничники 3-й пограничной заставы 86-го Августовского погранотряда.

Три десятка бойцов во главе с 24-летним лейтенантом почти сутки сдерживали фашистские полчища, рвущиеся на нашу землю, тем самым заставляя их усомниться в своей непобедимости.

Первая остановка у камня с мраморной плитой. Здесь, в десятке метров от здания заставы, после войны было обнаружено тело лейтенанта Усова. В руке засыпанный в окопе пограничник сжимал наган, рядом с ним лежали снайперская винтовка и открытый ящик с патронами. Яркие осенние астры ложатся на освященную кровью героя землю, все замирают в минуте молчания.

Следующая остановка у памятника на братской могиле погибших воинов. И вновь минута тишины, и к подножию монумента ложатся цветы.

Семь немецких атак отбили отважные пограничники. Чтобы справиться с истекающими кровью героями, фашистам пришлось применить танки. Застава погибла, но не отступила.

После войны заставу возродили на прежнем месте. И теперь выход нарядов на охрану границы начинается от братской могилы воинов-пограничников.

Дальше наш путь лежит в Музей боевой славы заставы. В нем все экспонаты подлинные, найденные на территории заставы: пробитые пулями и осколками каски, остовы советского и немецкого оружия, в том числе и наган лейтенанта Усова, предметы быта бойцов и командиров, а еще множество осколков и стреляных гильз, которыми была усыпана земля на заставе. Экспозиция музея рассказывает и о современной жизни заставы, и об истории пограничной службы в целом.







Председатель районного совета ветеранов Елена Прокопик оставляет запись в Книге почетных гостей…

Следуя по дорогам вдоль границы, мы видели немало старых бетонных укреплений и не могли не заехать и не рассмотреть одно из них вблизи.

После 17 сентября 1939 года территория Западной Белоруссии вошла в состав БССР и стала частью Советского Союза. Государственная граница переместилась на запад, оборонительная «Линия Сталина» осталась далеко в тылу, и возникла необходимость строительства новой линии укреплений, получившей неофициальное название «Линия Молотова». Руководил возведением рубежей обороны крупнейший советский фортификатор генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.







В районе Августовского канала в 1940–1941 годах строился 68-й Гродненский укрепленный район. Он должен был стать одним из наиболее мощных. Его ширина по фронту составляла 80 км и простиралась от реки Неман восточнее Сопоцкина и до Гонендза. Глубина обороны укрепрайона составляла 5–6 км. В планах было строительство около 600 современных долговременных огневых точек (ДОТов). Командовал этим укрепленным районом штаб 3-й армии, находившийся в Гродно.

К началу войны строительство не было закончено, однако 22 июня 1941 года ДОТы приняли на себя удар вражеских войск. Ожесточенные бои шли здесь до 26 июня. Для подавления огневых точек немецкие войска применяли специальные штурмовые отряды, артиллерийское вооружение, огнеметы и авиацию.



Наша делегация побывала у ДОТа возле деревни Соничи. На нем установлена мемориальная плита с надписью: «Бойцам, командирам, политрукам. Здесь на Августовском канале 22–24 июня 1941 года стойко держал оборону против немецко-фашистских войск 9-й пульбат и 213-й стрелковый полк под командованием майора Яковлева Т. Я.».



Наверное, нет в нашей стране человека, который бы не слышал о подвиге защитников Брестской крепости, которые сдерживали врага в течение месяца, хотя немецкие стратеги отводили на ее захват восемь часов. Но это все-таки крепость. На подавление пограничных застав фашисты отводили всего лишь 30 минут, но они сильно просчитались. Заставы держались часы и дни. Пограничники до конца выполнили свой долг. Ни одна пограничная застава не оставила свои позиции без приказа. Судьба тысяч бойцов в зеленых фуражках остается неизвестной. О них известно только одно – оставаясь верными воинскому долгу и присяге, они погибли, но не отступили. И наш долг, долг ныне живущих – всегда помнить об их подвиге. Помнить и донести эту память до будущих поколений.







«ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА!..»

Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.