Ярмарочный сезон открыт в Бресте - какие цены и чем торгуют?

Пришла осень, а это значит, что пора пополнить домашние закрома припасами на зиму. В последнюю субботу сентября в Бресте открылся ярмарочный сезон.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59257.php

Читать полностью в источнике с фото:





На стоянке за ТЦ «ДидасПерсия» хозяйства из Пружанского, Березовского, Жабинковского, Каменецкого районов, а также брестские предприятия торговли представили свою продукцию.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59257.php

Читать полностью в источнике с фото:





В фаворе оказался мёд, домашнее сало и овощная продукция. Цена на любимый продукт белорусов – картошку - составила от 25 до 40 копеек за килограмм. Уже в первые часы работы ярмарки было продано шесть тонн картофеля сорта «Королева Анна».