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Ярмарочный сезон открыт в Бресте - какие цены и чем торгуют?
29.09.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Пришла осень, а это значит, что пора пополнить домашние закрома припасами на зиму. В последнюю субботу сентября в Бресте открылся ярмарочный сезон.
На стоянке за ТЦ «ДидасПерсия» хозяйства из Пружанского, Березовского, Жабинковского, Каменецкого районов, а также брестские предприятия торговли представили свою продукцию.
В фаворе оказался мёд, домашнее сало и овощная продукция. Цена на любимый продукт белорусов – картошку - составила от 25 до 40 копеек за килограмм. Уже в первые часы работы ярмарки было продано шесть тонн картофеля сорта «Королева Анна».
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Пришла осень, а это значит, что пора пополнить домашние закрома припасами на зиму. В последнюю субботу сентября в Бресте открылся ярмарочный сезон. На стоянке за...
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