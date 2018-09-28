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Ярмарочный сезон открыт в Бресте - какие цены и чем торгуют?

29.09.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пришла осень, а это значит, что пора пополнить домашние закрома припасами на зиму. В последнюю субботу сентября в Бресте открылся ярмарочный сезон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59257.php

Ярмарочный сезон открыт в Бресте - какие цены и чем торгуют?

На стоянке за ТЦ «ДидасПерсия» хозяйства из Пружанского, Березовского, Жабинковского, Каменецкого районов, а также брестские предприятия торговли представили свою продукцию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59257.php

Ярмарочный сезон открыт в Бресте - какие цены и чем торгуют?

В фаворе оказался мёд, домашнее сало и овощная продукция. Цена на любимый продукт белорусов – картошку - составила от 25 до 40 копеек за килограмм. Уже в первые часы работы ярмарки было продано шесть тонн картофеля сорта «Королева Анна».

 
Теги: Брест
 
 
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Пришла осень, а это значит, что пора пополнить домашние закрома припасами на зиму. В последнюю субботу сентября в Бресте открылся ярмарочный сезон. На стоянке за...
 
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