Ночью ожидаются заморозки до 4 градусов, местами температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В середине дня на отдельных территориях воздух прогреется до 10-15 градусов.
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Ночные заморозки ожидаются 30 сентября практически по всей Беларуси
29.09.2018 14:52 — Разное | Аргументы и факты
Ночью ожидаются заморозки до 4 градусов, местами температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В середине дня на отдельных территориях воздух прогреется до 10-15 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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