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Появились кадры Захарченко за секунды до взрыва

29.09.2018 14:52 — Разное | UDF  
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«Министр доходов и сборов ДНР» пропустил на входе вперед женщину
В сети опубликовали кадры, сделанные непосредственно перед смертью главы «ДНР» Александра Захарченко. Фото с камер наблюдения опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

На кадрах видно, что Захарченко с сопровождением первым входил в кафе Сепар, за ним следовал личный телохранитель — Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва бомбы, заложенной у входа в кафе.

Следовавший за Захарченко «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (Ташкент) притормозил, пропустив вперед женщину (на фото разговаривает по телефону). Руководительница молодежного крыла организации Оплот Донбасса Наталья Волкова получила тяжелейшие ранения, однако выжила.

Напомним, глава «ДНР» Александр Захарченко был убит в результате взрыва в донецком кафе Сепар в центре Донецка 31 августа.

Позже стало известно, что взрывное устройство разместили за вывеской донецкого кафе, внутри чебурашки.

Появились кадры Захарченко за секунды до взрыва

 
 
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Фото с камер наблюдения опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).
 
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