Появились кадры Захарченко за секунды до взрыва



«Министр доходов и сборов ДНР» пропустил на входе вперед женщину





На кадрах видно, что Захарченко с сопровождением первым входил в кафе Сепар, за ним следовал личный телохранитель — Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва бомбы, заложенной у входа в кафе.Следовавший за Захарченко «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (Ташкент) притормозил, пропустив вперед женщину (на фото разговаривает по телефону). Руководительница молодежного крыла организации Оплот Донбасса Наталья Волкова получила тяжелейшие ранения, однако выжила.Напомним, глава «ДНР» Александр Захарченко был убит в результате взрыва в донецком кафе Сепар в центре Донецка 31 августа.Позже стало известно, что взрывное устройство разместили за вывеской донецкого кафе, внутри чебурашки.