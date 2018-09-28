Берегитесь: обновление Telegram у некоторых пользователей убивает приложение

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vc.ru

Представители Telegram в Twitter отметили, что проблемы могут проявляться по-разному: у одних пользователей приложение закрывается сразу, а у других остается открытым с белым экраном.Telegram предполагает, что проблема могла возникнуть при миграции данных со старого приложения на новое, которое написано на языке Swift. Компания пока просит пользователей, которые столкнулись со сбоями, установить тестовую версию приложения, в которой проблема будет постепенно исправляться.Компания временно приостановила автоматическое обновление iOS-версии приложения. Пока установить обновление можно только вручную через страницу приложения в App Store, но лучше этого не делать.