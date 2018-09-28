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Берегитесь: обновление Telegram у некоторых пользователей убивает приложение

29.09.2018 14:39 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Пользователи iPhone пожаловались на проблемы в работе новой версии мессенджера Telegram, которая появилась 28 сентября. На устройствах с актуальной iOS 12 приложение с версией 5.0.8 показывает белый экран и сразу закрывается, пишет vc.ru.

Представители Telegram в Twitter отметили, что проблемы могут проявляться по-разному: у одних пользователей приложение закрывается сразу, а у других остается открытым с белым экраном.

Telegram предполагает, что проблема могла возникнуть при миграции данных со старого приложения на новое, которое написано на языке Swift. Компания пока просит пользователей, которые столкнулись со сбоями, установить тестовую версию приложения, в которой проблема будет постепенно исправляться.

Компания временно приостановила автоматическое обновление iOS-версии приложения. Пока установить обновление можно только вручную через страницу приложения в App Store, но лучше этого не делать.

 
 
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Пользователи iPhone пожаловались на проблемы в работе новой версии мессенджера Telegram.
 
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