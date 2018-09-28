|
Минские милиционеры помогли упавшей с кровати пожилой женщине
Павел Заяц и Павел Кумогер
Жительница Минска Елена Тамкович выразила благодарность начальнику Октябрьского РУВД. Два сотрудника ДПС Павел Заяц и Павел Кумогер по-человечески пришли на помощь, хотя это не входило в их служебные обязанности.
"Утром с кровати упала моя свекровь 93 лет, - делится Елена. - Поняв, что сама не смогу ее поднять, я бросилась искать помощь. На такое быстрое и эффективное реагирование я даже не рассчитывала. Огромное спасибо, что сотрудники вашего управления обладают такими положительными нравственными качествами, как сочувствие, доброта и отзывчивость".
Майор Павел Заяц рассказал, что взволнованная женщина застала милицонеров около здания РУВД перед дежурством. Попросила о помощи.
Проследовав в ее квартиру, правоохранители увидели пожилую женщину в беспомощном состоянии около кровати.
"Мы аккуратно помогли бабушке подняться, спросили, все ли хорошо и нужна ли ей медицинская помощь, женщина пояснила, что все в порядке, - рассказывает Заяц. - Вернувшись в РУВД, мы заступили на очередное дежурство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два сотрудника ДПС оказали женщине помощь, не связанную с непосредственным исполнением служебных обязанностей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)