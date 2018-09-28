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Минские милиционеры помогли упавшей с кровати пожилой женщине

29.09.2018 14:19 — Разное | UDF  
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Павел Заяц и Павел Кумогер
Два сотрудника ДПС оказали женщине помощь, не связанную с непосредственным исполнением служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Жительница Минска Елена Тамкович выразила благодарность начальнику Октябрьского РУВД. Два сотрудника ДПС Павел Заяц и Павел Кумогер по-человечески пришли на помощь, хотя это не входило в их служебные обязанности.

"Утром с кровати упала моя свекровь 93 лет, - делится Елена. - Поняв, что сама не смогу ее поднять, я бросилась искать помощь. На такое быстрое и эффективное реагирование я даже не рассчитывала. Огромное спасибо, что сотрудники вашего управления обладают такими положительными нравственными качествами, как сочувствие, доброта и отзывчивость".

Майор Павел Заяц рассказал, что взволнованная женщина застала милицонеров около здания РУВД перед дежурством. Попросила о помощи.

Проследовав в ее квартиру, правоохранители увидели пожилую женщину в беспомощном состоянии около кровати.

"Мы аккуратно помогли бабушке подняться, спросили, все ли хорошо и нужна ли ей медицинская помощь, женщина пояснила, что все в порядке, - рассказывает Заяц. - Вернувшись в РУВД, мы заступили на очередное дежурство".

 
Теги: Минск
 
 
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Два сотрудника ДПС оказали женщине помощь, не связанную с непосредственным исполнением служебных обязанностей.
 
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