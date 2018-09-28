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«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома
Новости Беларуси. Решить вопрос с помощью одного звонка: снимали трубку и выслушивали актуальные проблемы 29 сентября во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В режиме прямых линий общались с населением и в Бресте. На связь с горожанами вышел заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук. Наиболее волнующими оказались вопросы начала отопительного сезона, цен на осенних ярмарках, а также ремонта дорог. Традиционно напомнили о болевых точках и в сфере ЖКХ. За три часа прямой линии поступило больше 20 звонков.
Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:
Конструктив прямых линий неоспорим, и в доказательство – конкретные дела. Так, в Малоритском районе то, что волнует многих односельчан, озвучила Любовь Озимчук. Старые сосны посреди кладбища могли рухнуть в любой момент, повредить ограды и памятники. Над погостом в прямом смысле нависла опасность.
Любовь Озимчук, житель агрогородка Мокраны:
Такую форму общения с властью многие считают самой действенной. Прямые линии помогают держать чиновников всех уровней в курсе проблем населения.
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«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома
Новости Беларуси. Решить вопрос с помощью одного звонка: снимали трубку и выслушивали актуальные проблемы 29 сентября во всех уголках страны, сообщили в программе...
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