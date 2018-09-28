ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома

29.09.2018 15:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Решить вопрос с помощью одного звонка: снимали трубку и выслушивали актуальные проблемы 29 сентября во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома

В режиме прямых линий общались с населением и в Бресте. На связь с горожанами вышел заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук. Наиболее волнующими оказались вопросы начала отопительного сезона, цен на осенних ярмарках, а также ремонта дорог. Традиционно напомнили о болевых точках и в сфере ЖКХ. За три часа прямой линии поступило больше 20 звонков.

«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома

Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:
Очень приятно: четыре звонка поступило с благодарностью за то, что делается очень многое в городе. Именно касается вопросов асфальтирования и ремонта дорог. Одна женщина позвонила и поблагодарила за то, что своевременно на улице Янки Купалы в многоквартирном доме сделана тепловая реабилитация. Самое главное, говорит, наши строители успели это сделать своевременно, до наступления холодов. Дальше вопросы в основном касались коммунальных платежей.

«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома

Конструктив прямых линий неоспорим, и в доказательство – конкретные дела. Так, в Малоритском районе то, что волнует многих односельчан, озвучила Любовь Озимчук. Старые сосны посреди кладбища могли рухнуть в любой момент, повредить ограды и памятники. Над погостом в прямом смысле нависла опасность.

«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома

Любовь Озимчук, житель агрогородка Мокраны:
Я позвонила на прямую линию. Сказал, что не на этой неделе, а на следующей мы этот вопрос решим. На следующей неделе я легла в больницу. Уже выписалась из больницы, у меня в ящике почты был ответ, что все сделано.

«Четыре звонка поступило с благодарностью»: в Бресте прошла прямая линия с заместителем председателя горисполкома

Такую форму общения с властью многие считают самой действенной. Прямые линии помогают держать чиновников всех уровней в курсе проблем населения.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Решить вопрос с помощью одного звонка: снимали трубку и выслушивали актуальные проблемы 29 сентября во всех уголках страны, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ярмарочный сезон открыт в Бресте - какие цены и чем торгуют?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика