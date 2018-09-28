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«Глаз радует и хочется молиться»: храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь
Новости Беларуси. Храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На берегу Днепра его возвели менее чем за год по всем православным канонам, с куполами и звонницей. Само здание – из натурального дерева, поскольку предыдущие церкви в Копыси были также деревянные. Первая была построена на этом же месте более 300 лет назад, раз-два в столетие перестраивалась. Местные жители уверяют, что даже в самые сложные для христианства времена приход сохранялся, а двери храма были всегда открыты.
Анна Шурупова, жительница Орши:
Мария Воробьева, жена настоятеля храма Преображения Господня:
Копысь стал первым так называемым «поселком будущего». В стране это был пилотный проект по благоустройству малых населенных пунктов. Здесь построили дороги, привели в порядок социальные объекты. Когда Президент принимал поселок, местные жители обратились с просьбой о строительстве церкви.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Приход в Копыси небольшой – несколько сотен человек. Однако в день открытия верующие едва поместились внутри храма. Стать частью исторического события в православном мире изъявили желание жители со всей округи.
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Новости Беларуси. Храм Преображения Господня открыли в городском поселке Копысь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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