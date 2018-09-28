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С профессиональным праздником машиностроителей поздравил Александр Лукашенко
Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем машиностроителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент также отметил, что страна гордится предприятиями отечественной промышленности, которые, сохраняя лучшие традиции, совершенствуют технологии, осваивают передовые разработки, производят современную конкурентоспособную технику, обеспечивают своей продукцией внутренний рынок, активно экспортируют ее за рубеж.
Александр Лукашенко поблагодарил работников отрасли за трудолюбие, преданность делу и целеустремленность.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем машиностроителя, сообщили в...
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