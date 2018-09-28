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Белорусской теннисистке Вере Лапко исполнилось 20 лет

29.09.2018 14:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 29 сентября свой двадцатый день рождения празднует белорусская теннисистка Вера Лапко.  

На своей странице в Instagram спортсменка просто написала «20!», сопроводив сообщение множеством смайликов.  

Белорусской теннисистке Вере Лапко исполнилось 20 лет
Фото: instagram.com/veralapko  

За прошедший год белорусская теннисистка поднялась в рейтинге WTA на 126 позиций. Ровно год назад она была 190 ракеткой мира, а сегодня – 64.  

В прошлом году Вера устроила себе маленький подарок. 30 сентября она в паре с шведской теннисисткой Корнелией Листер выиграла турнир серии ITF Pro Circuit с призовым фондом 25 000 долларов.  

В этот раз победное шествие не удалось, 27 сентября Лапко проиграла в одиночном и парном разрядах на турнире в Ташкенте. Зато появилась возможность отдохнуть.  

Белорусской теннисистке Вере Лапко исполнилось 20 лет
Фото: instagram.com/veralapko  

В теннис девушка пришла не сразу. С четырёх лет она занималась фигурным катанием, но из-за высокого роста с этим видом спорта не сложилось.  

Вера рассказывала, что они жили неподалёку от кортов, её брат занимался теннисом, поэтому их мать предложила тогда ещё маленькой девочке взять в руки ракетку. С девятого класса Лапко начала пропускать школу, поскольку ездила на соревнования, но не жалеет об этом.  

Некоторое время девушка завидовала другим теннисисткам, которые показывали лучшие результаты. Сейчас Вера повзрослела и считает, что нужно думать о своей игре, повышении своих навыков, поэтому зависть ушла.  

Белорусской теннисистке Вере Лапко исполнилось 20 лет
Фото: instagram.com/veralapko  

Что касается личных предпочтений, Лапко является фанатом серии книг «Гарри Поттер» и во время своего визита в Лондон купила волшебную палочку. А ещё теннисистка любит мамины пельмени и хорошо поспать.  

Весной 2018 года Вера Лапко выиграла турнир ITF в подмосковных Химках. 

После её победы в топ-100 рейтинга WTA оказались сразу четыре белоруски – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. 29 сентября свой двадцатый день рождения празднует белорусская теннисистка Вера Лапко.   На своей странице в Instagram спортсменка просто написала...
 
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