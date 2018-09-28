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В Витебской области в школьном туалете девятиклассник надругался над шестиклассником
По словам местных жителей, подросток из неблагополучной семьи, а младший школьник с особенностями развития.
ЧП произошло в средней школе в агрогородке на Витебщине: ученик 9-го класса совершил действия сексуального характера в отношении шестиклассника. Об этом
По его словам, это случилось в школьном туалете 26 сентября во время учебного процесса
«Насильник — ученик 9-го класса, он из неблагополучной семьи, которая живет в соседней деревне. Мальчик всегда отличался хулиганским поведением, многие дети его боялись. Жертва — 6-классник. Он с особенностями развития, тихий, замкнутый в себе ребенок. Его семья живет в другой деревне неподалеку. В среду шестиклассника из школы увозила скорая», — рассказал житель агрогородка.
Эту информацию подтвердили tut.by и другие жители. Директор школы отказалась что либо сообщать, кроме того, что идет следствие.
Официального комментария от следственных органов пока нет.
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По словам местных жителей, подросток из неблагополучной семьи, а младший школьник с особенностями развития.
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