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В Витебской области в школьном туалете девятиклассник надругался над шестиклассником

29.09.2018 14:56 — Разное | Партизан  
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По словам местных жителей, подросток из неблагополучной семьи, а младший школьник с особенностями развития.

ЧП произошло в средней школе в агрогородке на Витебщине: ученик 9-го класса совершил действия сексуального характера в отношении шестиклассника. Об этом tut.by сообщил один из родителей школьников.

По его словам, это случилось в школьном туалете 26 сентября во время учебного процесса

«Насильник — ученик 9-го класса, он из неблагополучной семьи, которая живет в соседней деревне. Мальчик всегда отличался хулиганским поведением, многие дети его боялись. Жертва — 6-классник. Он с особенностями развития, тихий, замкнутый в себе ребенок. Его семья живет в другой деревне неподалеку. В среду шестиклассника из школы увозила скорая», — рассказал житель агрогородка.


Эту информацию подтвердили tut.by и другие жители. Директор школы отказалась что либо сообщать, кроме того, что идет следствие.

Официального комментария от следственных органов пока нет.


 
 
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По словам местных жителей, подросток из неблагополучной семьи, а младший школьник с особенностями развития.
 
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