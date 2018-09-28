Российские тюремщики показали фото украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова из больницы

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому округу.

"28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", - говорится в сообщении.









УФСИН по Ямало-Ненецкому округу





Там также отметили, что после проведенного исследования было проведено "коррекцию лечения".





Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.





ru.tsn.ua Сенцов отказался просить Путина о помиловании. По данным его адвоката, у него очень низкий пульс, анемия и проблемы с сердцем, но от голодовки отказываться он не собирается, пишет









Российские тюремщики сообщили - в медучреждении провели дополнительные обследования и якобы скорректировали лечение для украинского кинорежиссера. Подробностей о результатах исследований и состоянии Сенцова не сообщают.



