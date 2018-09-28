Внушительно: в Минске ежегодно около 4 тыс. человек заболевают инфарктом миокарда

агентства «Минск-Новости» , сообщила на пресс-конференции 26 сентября руководитель Городского кардиологического центра Раиса Чечко. Об этом, как передает корреспондент, сообщила на пресс-конференции 26 сентября руководитель Городского кардиологического центра Раиса Чечко.





— Показатель заболеваемости инфарктом миокарда в столице в столице составляет 212 человек на 100 тыс. населения, — отметила Р. Чечко.





Специалист назвала основные признаки инфаркта миокарда. Это сильная боль за грудиной, которая может распространяться на левую руку, плечо, левую половину шеи, на межлопаточное пространство. Приступ может возникнуть в состоянии покоя, без видимых причин. Поэтому ни в коем случае ее нельзя терпеть, а следует вызывать скорую медицинскую помощь. До приезда медиков следует положить больного, приподняв его голову, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха.





Для уменьшения боли необходимо принять нитроглицерин (до трех таблеток с интервалом 5-6 минут). Дополнительно можно разжевать одну таблетку аспирина, принять внутрь 60 капель корвалола или валокордина. Вместе с тем, полноценное и своевременное лечение инфаркта миокарда возможно только в стационаре.









Добавим, инфаркт миокарда — это поражение сердечной мышцы, которое вызвано острым нарушением ее кровоснабжения из-за закупорки одной из артерий сердца атеросклеротической бляшкой. При этом пораженная часть мышцы отмирает — развивается некроз. Гибель клеток начинается через 20–40 минут с момента прекращения кровотока.



