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Блогеру Петрухину вернули технику, которую забирали на проверку в рамках уголовного дела
Проверяли компьютер и смартфон правоохранители ровно два месяца.
Технику забрали у блогера Сергея Петрухина 27 июля, сообщает
«Они начали мне зачитывать постановление прокурора на осмотр моего жилища и прочих помещений, но не давали мне его в руки, хотя я на этом настаивал. Сказали, что это для служебного пользования. А потом позвали свидетелей, чтобы при них прочитать мне это постановление», – рассказал «БГ» Сергей Петрухин.
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Проверяли компьютер и смартфон правоохранители ровно два месяца.
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