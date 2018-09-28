Блогеру Петрухину вернули технику, которую забирали на проверку в рамках уголовного дела

Брестская газета . В тот день он вышел из дома, чтобы вынести мусор и пойти на встречу с ребенком. «Народного репортера» встретили у подъезда сотрудники Ленинского РОВД города Технику забрали у блогера Сергея Петрухина 27 июля, сообщает. В тот день он вышел из дома, чтобы вынести мусор и пойти на встречу с ребенком. «Народного репортера» встретили у подъезда сотрудники Ленинского РОВД города Бреста









«Они начали мне зачитывать постановление прокурора на осмотр моего жилища и прочих помещений, но не давали мне его в руки, хотя я на этом настаивал. Сказали, что это для служебного пользования. А потом позвали свидетелей, чтобы при них прочитать мне это постановление», – рассказал «БГ» Сергей Петрухин.



