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Блогеру Петрухину вернули технику, которую забирали на проверку в рамках уголовного дела

29.09.2018 14:17 — Разное | Партизан  
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Проверяли компьютер и смартфон правоохранители ровно два месяца.

Технику забрали у блогера Сергея Петрухина 27 июля, сообщает Брестская газета. В тот день он вышел из дома, чтобы вынести мусор и пойти на встречу с ребенком. «Народного репортера» встретили у подъезда сотрудники Ленинского РОВД города Бреста.


 «Они начали мне зачитывать постановление прокурора на осмотр моего жилища и прочих помещений, но не давали мне его в руки, хотя я на этом настаивал. Сказали, что это для служебного пользования. А потом позвали свидетелей, чтобы при них прочитать мне это постановление», – рассказал «БГ» Сергей Петрухин.


 
Теги: Брест
 
 
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Проверяли компьютер и смартфон правоохранители ровно два месяца.
 
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