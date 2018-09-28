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Платежная система "Золотая корона" запустила сервис в Беларуси
Платежная система "Золотая корона" запустила сервис онлайн-переводов в Беларуси, партнером стал белорусский Белинвестбанк, сообщает пресс-служба российской компании.
"Беларусь стала третьей страной, после России и Казахстана, где постоянные клиенты "Золотой Короны" и новые пользователи сервиса получили возможность отправлять денежные переводы (. . .) в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
Операция по отправке денежного перевода онлайн осуществляется через карты платежной системы Masterсard, эмитированных белорусскими банками.
Валюта перевода внутри страны - белорусский рубль. При осуществлении трансграничных переводов валюта получения может быть любой из доступных для выдачи в стране получения перевода.
Платежная система "Золотая корона",
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Платежная система "Золотая корона" запустила сервис онлайн-переводов в Беларуси, партнером стал белорусский Белинвестбанк, сообщает пресс-служба российской...
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