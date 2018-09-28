Назад к домострою? Депутат Марзалюк против закона о домашнем насилии

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк озвучил свою позицию в отношении законопроекта «О противодействии домашнему насилию»:





цитирует Наша Нина. «Есть фундаментальные ценности, которые я разделяю и буду защищать всеми фибрами своей жизни, — цитирует Марзалюка информационное агентство БелаПАН. — И есть вещи, на которые я никогда категорически не соглашусь. Когда мы говорим о системе традиционных ценностей, то она неотделима от христианской традиции, потому что европейскость и христианскость в хорошем смысле — это слова-синонимы»,Наша Нина.





Марзалюк считает, что концепция проекта закона «О противодействии домашнему насилию» противоречит белорусскому законодательству и несет опасность белорусскому обществу. Почему? Потому что, например, нарушает 32-ю статью Конституции в части равноправия супругов в семейных отношениях.









Фото Сергея Гудилина.





Марзалюк также против введения ответственности за эмоциональное и экономическое насилие. По его мнению, законопроект бездумно скопировали с западных аналогов: мол, одно из подразделений МВД разработало его «при активном содействии глобальных фондов».

Напомним, в июле МВД вынесло на обсуждение концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию». Его разрабатывали на основе многочисленных документов: действующих нормативных правовых актов, научных исследований, известных методов противодействия домашнему насилию.





В октябре документ планируется представить Александру Лукашенко. Законопроект включает новые понятия («экономическое насилие», «преследование», «домогательство»), в нем расширен список тех, кого можно будет обвинять в домашнем насилии, вводится прямой запрет на телесные наказания детей.



