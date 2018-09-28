Финская фигуристка рассказала, как олигарх обманом заманил ее в Россию









Финская фигуристка Киира Корпи рассказала детали ухаживаний со стороны российского миллиардера. Спортсменка является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. По его словам, в 2009 году она была приглашена на российское телевидение, после съемок ее отвезли в загородный дом. Там миллиардер признался, что съемки были лишь предлогом привезти ее в Россию. В 2009 году фигуристке было 20 лет.





"Он мог бы быть моим отцом. Хотя я была против этого общения с самого начала, но должна признаться, что немного разочаровалась, когда эти приключения закончились", – цитирует HBL Корпи





Она также рассказала, что неназванный миллиардер подарил ей автомобиль за 300 тысяч евро.





Сейчас Киире Корпи 29 лет. Она выступала с 2004 года. Серебряный (2012) и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2007 и 2011 годы), пятикратная чемпионка Финляндии (2009, 2011, 2012, 2013 и 2015). На Зимних Олимпийских играх 2006 года заняла 16-е место, на Олимпийских играх 2010 года – 11-е. В августе 2015 года объявила о завершении своей спортивной карьеры.