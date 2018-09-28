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Арина Соболенко завоевала титул на престижном теннисном турнире в Ухани

29.09.2018 15:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко завоевала титул на престижном теннисном турнире в Ухани
Фото из открытых источников

В финальном поединке Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла эстонская теннисистка Анетт Контавейт (27). Белорусская теннисистка владела преимуществом практически на протяжении всего матча.

Арина Соболенко завоевала титул на престижном теннисном турнире в Ухани Арина Соболенко завоевала первый титул в карьере на турнире серии «Премьер»

Эстонка пыталась подстроиться под быстрый темп белоруски, но часто ошибалась. Арина Соболенко больше пробивала на вылет, меньше ошибалась и довольно уверенно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3.

Отметим, что это пока самый крупный турнир, который покорялся Арине Соболенко. В конце августа белоруска также выиграла соревнования в американском Нью-Хэйвене с призовым фондом $799 тыс. Благодаря победе на турнире в Ухани Арина Соболенко поднимется на рекордную для себя 16-ю строку в мировом рейтинге.

Напомним, ранее на пути к титулу в Ухани Арина Соболенко поочередно обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (22), шестую ракетку мира из Украины Элину Свитолину, американку Софию Кенин (62), словачку Доминику Цибулкову (31) и прошлогоднюю финалистку соревнований австралийку Эшли Барти (17).

Следующий турнир для Арины Соболенко – соревнования с призовым фондом более $8 млн, которые уже стартовали в Пекине. Благодаря успешному выступлению в Ухани белоруска вступит в борьбу со второго круга, где встретится с победительницей противостояния между испанкой Гарбинье Мугурусой (14) и россиянкой Екатериной Макаровой (41).

В Пекине выступит еще одна белоруска Александра Саснович (32). В первом круге наша спортсменка померяется силами с румынкой Михаэлой Бузарнеску (23). Виктория Азаренко, получившая от организаторов wild card, в итоге решила пропустить соревнования в Китае.

 
 
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Белорусская теннисистка стала лучшей на турнире категории «Премьер» в Китае с призовым фондом около $2,7 млн.
 
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