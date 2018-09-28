Арина Соболенко завоевала титул на престижном теннисном турнире в Ухани

В финальном поединке Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла эстонская теннисистка Анетт Контавейт (27). Белорусская теннисистка владела преимуществом практически на протяжении всего матча.

Эстонка пыталась подстроиться под быстрый темп белоруски, но часто ошибалась. Арина Соболенко больше пробивала на вылет, меньше ошибалась и довольно уверенно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3.

Отметим, что это пока самый крупный турнир, который покорялся Арине Соболенко. В конце августа белоруска также выиграла соревнования в американском Нью-Хэйвене с призовым фондом $799 тыс. Благодаря победе на турнире в Ухани Арина Соболенко поднимется на рекордную для себя 16-ю строку в мировом рейтинге.

Напомним, ранее на пути к титулу в Ухани Арина Соболенко поочередно обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (22), шестую ракетку мира из Украины Элину Свитолину, американку Софию Кенин (62), словачку Доминику Цибулкову (31) и прошлогоднюю финалистку соревнований австралийку Эшли Барти (17).

Следующий турнир для Арины Соболенко – соревнования с призовым фондом более $8 млн, которые уже стартовали в Пекине. Благодаря успешному выступлению в Ухани белоруска вступит в борьбу со второго круга, где встретится с победительницей противостояния между испанкой Гарбинье Мугурусой (14) и россиянкой Екатериной Макаровой (41).

В Пекине выступит еще одна белоруска Александра Саснович (32). В первом круге наша спортсменка померяется силами с румынкой Михаэлой Бузарнеску (23). Виктория Азаренко, получившая от организаторов wild card, в итоге решила пропустить соревнования в Китае.