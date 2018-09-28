Кандидат на пост главы ДНР пострадал в результате взрыва в Донецке - очевидцы

Три человека, в том числе кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР от Компартии Игорь Хакимзянов, пострадали в результате взрыва в субботу днем в здании в Донецке, где проходил съезд местной Компартии.

В момент взрыва внутри здания находился кандидат на пост главы ДНР И.Хакимзянов, сообщил журналистам член компартии ДНР, Геннадий Фоменко, который находился на месте событий.

"На момент взрыва в здании находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов - кандидат на пост главы ДНР",- сказал он.

В свою очередь депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что "взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. Три человека пострадали, когда выходили из здания", - сказал он.

Со своей стороны, глава компартии ДНР Борис Литвинов сообщил журналистам, что здание, где проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа.

"Это наше здание, сегодня 307 делегатов участвовали в работе съезда. Съезд кончился, я проводил совещание, заканчивалось совещание, мы выходили из комнаты и в этот момент прогремел взрыв. Буквально на наших глазах. Сильно пострадала секретарь горкома Ирина Якина, у нее множественные осколочные ранения тела и лица. Также госпитализированы еще два человека",- сказал он журналистам.