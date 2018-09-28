Лучшая теннисистка Беларуси выиграла второй титул в карьере

Арина Соболенко, первая ракетка Беларуси, выиграла в финале турнира в Ухане у эстонки Анетт Контавейт – 6:3, 6:3, пишет TUT.by. Это второй титул в карьере беларуски – первую победу она заработала в августе 2018 года в Нью-Хейвене и получила 800 тысяч долларов.

Призовой фонд турнира в Ухане – 2,74 миллиона долларов. Это был четвертый финал для Арины в 2018 году. В Истбурне и Лугано она проигрывала в решающих матчах. Эстонка Анетт Контавейт, которую Соболенко победила в финале, тоже показывает в этом сезоне хорошие результаты – будучи 27-й ракеткой мира (Арина – 20-я), она пять раз побеждала соперниц из топ-10. Арина сделала это на два раза больше.

Отметим, что в ходе турнира Соболенко выиграла украинку Элину Свитолину, которая занимает шестое место в рейтинге лучших теннисисток мира. С начала года Арина Соболенко провела 68 матчей, в 46 из них победила. Она является лидером женского тура по количеству побед в трехсетовых поединках – 20 раз.