ФК БАТЭ не будет принимать решения о новом руководстве до конца сезона

По предложению семьи Анатолия Капского и в соответствии с решением правления ФК БАТЭ, заявляем, что до конца 2018 года никаких кадровых изменений в руководящем составе нашего клуба не будет, сообщает официальный сайт борисовчан.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Вся работа администрации клуба направлена на обеспечение условий для решения сезонных задач и задач по развитию инфраструктуры ФК БАТЭ, поставленных при жизни Анатолия Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что основатель и бессменный руководитель клуба Анатолий Капский скончался 22 сентября после продолжительной болезни.