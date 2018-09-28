|
ФК БАТЭ не будет принимать решения о новом руководстве до конца сезона
По предложению семьи Анатолия Капского и в соответствии с решением правления ФК БАТЭ, заявляем, что до конца 2018 года никаких кадровых изменений в руководящем составе нашего клуба не будет, сообщает официальный
«Вся работа администрации клуба направлена на обеспечение условий для решения сезонных задач и задач по развитию инфраструктуры ФК БАТЭ, поставленных при жизни Анатолия Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что основатель и бессменный руководитель клуба Анатолий Капский скончался 22 сентября после продолжительной болезни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предложению семьи Анатолия Капского и в соответствии с решением правления ФК БАТЭ, заявляем, что до конца 2018 года никаких кадровых изменений в руководящем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)