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Минск как идеальный город для осенних путешествий

29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Многие турист для осенних путешествий выбирают Минск. По данным агентства «Тур-стат», столица Беларуси возглавила рейтинг самых популярных городов СНГ. Чем обязательно запомнится Минс – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Без суеты и спешки – так говорят туристы о Минске. Дмитрий Савченко побывал во многих городах мира. В белорусской столице его удивило спокойствие в мегаполисе.
«Неторопливое движение на улицах. Все куда-то спокойно идут. По сравнению с большими городами, жизнь в Минске течет медленно и плавно», – говорит турист из Казахстана.

В архитектуре Минска соседствуют несколько эпох. Современность, классицизм, модерн и знаменитый на весь мир сталинский ампир.

«Беларусь – бывшая советская республика. Мои друзья очень интересуются Минском», – отмечает туристка из Швеции Наталья Абросенкова.

С Беларусью связано множество стереотипов. Все они рушатся в первые же дни. Например, местная кухня. Оказывается, белорусы едят не только картошку. Столичные повара готовы предложить разнообразное меню, при этом низкокалорийное.

«Мы готовим из большого количества продуктов. Картошка – это стереотип. Мы много готовим из субпродуктов. Это наша любимая тема. Мясо сочетаем с овощами», – рассказывает повар Андрей Зайцев.

Питание, проживание, экскурсии обходятся в среднем 60 долларов в сутки. Основной поток туристов – из России. Путешественников из дальнего зарубежья тоже становится больше.

«Минск рассматривается как базовая точка, где можно побыть день, а потом отсюда поехать в Брест, Гродно, Витебск на различные культурные мероприятия. В Беларуси много усадеб сельского плана. Политика безвизового пребывания позволяет получить и санаторно-курортные услуги», – отмечает директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер.

Специалисты уверены: Минск запомнится гостям. Кому-то архитектурой, кому-то национальной кухней, но абсолютно всем – гостеприимством.




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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Туристам нравится удивительное спокойствие этого мегаполиса , национальная кухня и разнообразная архитектура белорусской столицы.
 
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