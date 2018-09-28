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Минск как идеальный город для осенних путешествий
29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Многие турист для осенних путешествий выбирают Минск. По данным агентства «Тур-стат», столица Беларуси возглавила рейтинг самых популярных городов СНГ. Чем обязательно запомнится Минс – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Без суеты и спешки – так говорят туристы о Минске. Дмитрий Савченко побывал во многих городах мира. В белорусской столице его удивило спокойствие в мегаполисе.
В архитектуре Минска соседствуют несколько эпох. Современность, классицизм, модерн и знаменитый на весь мир сталинский ампир.
«Беларусь – бывшая советская республика. Мои друзья очень интересуются Минском», – отмечает туристка из Швеции Наталья Абросенкова.
С Беларусью связано множество стереотипов. Все они рушатся в первые же дни. Например, местная кухня. Оказывается, белорусы едят не только картошку. Столичные повара готовы предложить разнообразное меню, при этом низкокалорийное.
«Мы готовим из большого количества продуктов. Картошка – это стереотип. Мы много готовим из субпродуктов. Это наша любимая тема. Мясо сочетаем с овощами», – рассказывает повар Андрей Зайцев.
Питание, проживание,
Специалисты уверены: Минск запомнится гостям. Кому-то архитектурой, кому-то национальной кухней, но абсолютно всем – гостеприимством.
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