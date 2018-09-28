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В Беларуси с 30 сентября на 1 копейку увеличится стоимость топлива
Новости Беларуси. С 30 сентября в Беларуси подорожает моторное топливо. Бензин и дизель дорожают пятый раз с начала осени и семнадцатый с начала 2018 года.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 37 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 45 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 66 копеек,
ДТ – 1 рубль 45 копеек.
Ранее концерн по нефти и химии пояснил, что подорожание связано с необходимостью компенсировать затраты на приобретение углеводородного сырья.
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Новости Беларуси. С 30 сентября в Беларуси подорожает моторное топливо. Бензин и дизель дорожают пятый раз с начала осени и семнадцатый с начала 2018 года. Как...
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