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Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции

29.09.2018 15:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Переговоры глав Беларуси и Таджикистана состоялись во Дворце Наций в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по уникальным залам резиденции.

Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции

Такой дружественный жест подчеркивает теплоту отношений между Беларусью и Таджикистаном, что положительно сказывается на экономиках двух стран. В 2017 году товарооборот вырос вдвое и достиг почти 43 миллионов долларов.

Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции

Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана

 
 
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Новости Беларуси. Переговоры глав Беларуси и Таджикистана состоялись во Дворце Наций в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмомали Рахмон...
 
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