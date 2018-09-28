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Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана
Новости Беларуси. Такое мнение озвучил Президент Беларуси 29 сентября во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Таджикистана отметил, что мощный импульс двусторонним отношениям придали договоренности, достигнутые в ходе визита белорусского лидера в мае 2018 года.
Сейчас они успешно реализуются. Яркий пример – первое сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссар, которое 29 сентября заработало в полную мощность. Его и посетили лидеры Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились о дальнейшем развитии промышленной кооперации по сбору не только тракторов, но и другой сельскохозяйственной техники на площадках в Таджикистане.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому мы готовы участвовать в вашем плане модернизации страны, индустриализации страны, и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана. И выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае.
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Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана
Новости Беларуси. Такое мнение озвучил Президент Беларуси 29 сентября во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости...
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