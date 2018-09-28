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Арина Соболенко победила в финале турнира в Ухане

29.09.2018 15:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 29 сентября белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла в финале турнира Wuhan Open с призовым фондом 2,74 миллиона долларов.  

Матч начался в 14:15 по московскому времени, а в 15:25 уже определился победитель.  

В первом сете Соболенко резко вырвалась вперёд – 4:1. После этого тренер Контавейт посоветовал подопечной затянуть игру, чтобы вынудить белоруску больше ошибаться. Эстонская теннисистка смогла отыграть два гейма, но сет закончился в пользу Соболенко – 6:3.  

Во втором сете инициативу перехватила Контавейт, но долго преимущество не продлилось. На 3:3 спортсменки сравнялись, а затем Арина уверенно довела счёт до 6:3.  

Белорусская теннисистка вновь смогла завершить матч в двух сетах. За свою победу Арина получила 900 очков и полмиллиона долларов. Анетт пришлось довольствоваться четвертью миллиона и 585 очками.  

С 1 октября Соболенко станет 16 ракеткой мира.  

 
 
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Новости Беларуси. 29 сентября белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла в финале турнира Wuhan Open с призовым фондом 2,74 миллиона долларов.   Матч начался в 14:15...
 
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