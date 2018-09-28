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Александра Гринкевича-Судника пожизненно дисквалифицировали

29.09.2018 16:09 — Разное | Партизан  
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Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга объявила о дисквалификации Александра Гринкевича-Судника и его учениц – Татьяну Домашину и Снежанну Зубко.

Александра Гринкевича-Судника пожизненно дисквалифицировали
Александр Гринкевич-Судник встречает своих воспитанниц Татьяну Домашину (слева) и Снежанну Зубко, вернувшихся с чемпионата мира по пауэрлифтингу. Фото: архив Александра Гринкевича-Судника
В случае с тренером речь идет о пожизненном отстранении, девушек дисквалифицировали на два года. И причина не в допинге, пишет intex-press.by В федерации полагают, что спортсмены наносят ущерб имиджу и деловой репутации организации и престижу страны на международной арене. По сути же, барановичских спортсменов дисквалифицировали за критику чиновников от спорта и наличие своего мнения.

В 2016 году Александр Гринкевич-Судник получил из рук президента Беларуси награду за четвертую подряд победу на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу, а через два года, якобы за скандальный характер и жажду переворотов, белорусская федерация дисквалифицировала его пожизненно. Также пострадали две его ученицы-чемпионки, пишет tut.by.

На прошедшем в этом году чемпионате мира по пауэрлифтингу уроженка поселка Городище Барановичского района, 19-летняя Татьяна Домашина, финишировала второй в троеборье среди юниорок. Это ее шестая награда за три года. Ранее она стала первой белоруской, выигравшей юниорский чемпионат мира. Кроме того, у Домашиной есть бронза чемпионата мира, две золотые награды и одно серебро на чемпионатах Европы в своей возрастной категории.

Другая воспитанница Александра Гринкевича-Судника, Снежанна Зубко, выиграла бронзовую медаль, а на «мире» в Канаде, она, как и Домашина, стала серебряным призером в троеборье в весовой категории до 84 кг – 532,5 кг.
Снежанна Зубко (слева) на вручении наград чемпионата мира. Фото: архив Снежанны ЗУБКО

Из сообщения в группе федерации во «ВКонтакте» видно, что обвинения в адрес спортсменов строились на основании объяснительной записки первого зампредседателя федерации. В документе он хвалит себя за работу на чемпионате мира и сетует на неблагодарное поведение спортсменок.

В объяснении федерации о дисквалификации Гринкевича-Судника и его подопечных говорится, что они отказались принести извинения за «дисциплинарные проступки». А такое жесткое наказание Гринкевич-Судник получил «с учетом личностных характеристик», «учитывая во внимание его скандальный характер, организацию скандалов и переворотов с целью личной выгоды», «с учетом его «неисправимости» и «отсутствия раскаяния».

– Я имею право на личное мнение, – говорит Гринкевич-Судник. – Могу восхищаться, а могу и не одобрять политику федерации, и все равно вынужден подчиняться ее решениям. Если и допускаю публичную критику, то всегда делаю это в конструктивной вежливой форме. У нас демократия, мы живем в свободной стране.

Фрагмент текста объяснительной записки Дениса Денисова, первого зампреда ФЭКП:

«Гринкевич-Судник А.И. требовал от Президиума РОО «ФЭКП» оказания финансовой помощи на подготовку (спортивное питание) и поездку в Канаду, т.к., по его мнению, в Республике Беларусь есть только два спортсмена по пауэрлифтингу в открытой возрастной категории — он и Зубко С.А. В помощи было отказано в связи с расходами по организации Кубка Европы 2018, проходившего в г. Ошмяны с 22 по 25 марта 2018 года. Дополнительно Гринкевичу-Суднику А.И. было пояснено о том, что в случае наличия в дальнейшем возможности оказания финансовой помощи она будет распределяться не только между двумя спортсменами федерации.

Указанным спортсменам было предложено заказать дешевые авиабилеты заблаговременно, чтобы всему составу делегации Республики Беларусь лететь вместе и экономить денежные средства. Однако от покупки заблаговременно дешевых билетов вместе с делегацией спортсмены отказались, мотивируя тем, что не знают, поедут они или нет, и что им могут отказать в визе, и они купят билеты сами после получения визы.

В целях экономии денежных средств и отсутствия подтверждения участия от указанных спортсменов спортивной делегацией было принято решение не находиться в Канаде в течение всех соревновательных дней.

После получения подтверждения об участии Снежанны Анатольевны Зубко и Татьяны Юрьевны Домашиной РОО «ФЭКП» заявило указанных спортсменов для участия в чемпионате мира, оказало помощь в оформлении и получении канадской визы, забронировало номер в отеле.

Поясню также, что билеты, закупленные с помощью федерации, были в полтора раза дешевле, чем пришлось закупить оставшимся спортсменам».

С 2013-го по 2016 год Гринкевич-Судник четыре раза подряд выиграл чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, а в 2016-м президент вручил ему госнаграду, присвоив звание заслуженного мастера спорта. Таковым Гринкевич-Судник стал первым в стране в своем виде спорта.

Под началом тренера Снежанна Зубко добилась титула чемпионки и дважды была серебряным призером чемпионата на первенствах Европы, а также выиграла два серебра и бронзу на чемпионатах мира.

– Я влезла в долги и все еще возвращаю деньги, которые одолжила на поездку на чемпионат мира, – говорит Снежанна. – На поездку требовалось 2,5 тысячи долларов. Из них 2 тысячи одолжила. В августе должна была вернуть долг. Чтобы сделать это, пришлось залезть в новые долги. Оставшуюся сумму (меньше половины) собрала благодаря сообщению в барановичской газете Intex-press, которая разместила мои реквизиты. Кто-то сто долларов перечислил, кто-то меньше. Мои клиенты в фитнес-клубе также откликнулись на призыв о помощи… А теперь трудно поверить, что меня дисквалифицировали.

– Действительно, – продолжает Александр, – нам предлагали: 1) извиниться (хоть я и не знаю, за что); 2) удалить в соцсетях все, что может быть неприятно данным людям; 3) разместить у себя в соцсетях информацию восхваляющего характера о федерации. По словам Байды (Александр Байда – зампред ФЭКП.), в случае, если бы приняли требования, меня бы ждала однолетняя дисквалификация, а девочек — предупреждение. Как вы поняли, мы пошли по жесткому сценарию. Вместо того, чтобы сказать нам спасибо за то, что на энтузиазме тренируемся и готовимся, выезжаем, на нас льют грязь.

В пауэрлифтинге Александр Гринкевич-Судник с 1994 года. До нынешнего лета он входил в президиум ФЭКП, как вдруг – пожизненная дисквалификация. Смена легитимного статуса на откровенную немилость.


Фрагмент текста объяснительной записки Дениса Денисова, первого зампреда ФЭКП:

«Гринкевич-Судник А.И., будучи членом Президиума, являлся на заседания только в случаях, если ему необходимо было обратиться к председателю федерации за оказанием финансовой помощи, и только для себя лично и своих спортсменов. Иные спортсмены федерации его не интересовали. В остальных случаях для решения важных вопросов функционирования федерации он не являлся, как и не явился на отчетную Конференцию в январе 2018 года, где и был исключен из числа членов Президиума».

– Когда до меня дошло, что я нужен там как «ширма», за которой прячут неустроенность в работе федерации, мне стало стыдно, – признается Александр. – По сути, все это время меня просили сфотографироваться с руководителями, будто высказывая им тем самым одобрение.

Я задавал неудобные вопросы. Например, куда идут народные деньги? Люди были недовольны тем, что заплатили заявочные взносы на участие в Кубке страны, а по факту переодевались на подоконниках. Они задавали мне вопросы, потому что я свой, а еще – член президиума. Действительно, куда идут деньги? За пять или шесть девочек со своей команды я сам вывалил 200 долларов спонсорских денег. И что мне ответить? В общем, надоело прикрывать федерацию. Пусть сама отчитывается перед людьми.

– Пользу стране от того, что мы делаем, кто-то посчитает большой, кто-то — маленькой, но польза есть, – уверен Гринкевич-Судник. – Подрастающие спортсмены смотрят на наших топов, тянутся к спорту и здоровому образу жизни. Когда поднимается белорусский флаг и звучит белоруский гимн на официальных международных стартах – это плюс для страны, повышается ее имидж в глазах коллег из других стран.

В 2018 и 2019 годах чемпионаты Европы по классическому пауэрлифтингу пройдут в Литве. Наиболее остро перед крупными стартами для белорусских «лифтеров» всегда вставал именно вопрос финансирования участия в соревнованиях, а поездка в страну-соседку требует минимальных для таких нужд затрат.

– Значит, перед нами открываются медальные перспективы, – рассуждает Александр Гринкевич-Судник. – Я собрал бы со своей зарплаты деньги на поездку, и не надо было бы искать спонсоров. У меня было желание выступить, а тут такое! Политику страны, которая определила приоритетные виды спорта и оказывает им поддержку, я не осуждаю. Есть люди умнее нас, которые решили, чтобы спорт развивался вот так. Нам бы между собой, в федерации разобраться.

Гринкевич-Судник, Зубко и Домашина наняли адвоката и готовы оспорить решение ФЭКП о дисквалификации в судебном порядке.

– Порой на эмоциях люди совершают ошибки. Люди в федерации сейчас тоже ошибаются. Может, когда-нибудь до них дойдет. Я православный человек, зла ни на кого не держу. У меня полно своих недостатков, хочу заниматься своими проблемами. И, увы, одна из них — восстановиться в правах в федерации, — отметил Александр Гринкевич-Судник.


 
 
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Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга объявила о дисквалификации Александра Гринкевича-Судника и его учениц – Татьяну Домашину и Снежанну...
 
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