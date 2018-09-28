Освободили британца, голодавшего в белорусской тюрьме

Днем его доставили в Национальный аэропорт «Минск-2», откуда в 18.25 он улетит в Варшаву, а затем в Лондон. В британской столице его должны встретить супруга, дочь, четверо братьев и три сестры.





Алан Смит — уроженец Курдистана, имеет гражданство Великобритании, живет в Лондоне. Ровно два года назад он был задержан по подозрению в организации незаконной миграции иностранных граждан. По версии следствия, в сентябре 2016-го он пытался переправить граждан Ирака в Евросоюз, минуя пункты пропуска на границе.





На эти цели, как установило следствие, житель Лондона получил из Ирака денежный перевод на сумму 7268 иракских динаров (в эквиваленте 5500 долларов США).





Согласно материалам следствия, Алан Смит встречал иностранцев в Минске, организовывал для них переезды и проживание. Когда на границе с Польшей им отказали во въезде из-за отсутствия виз, он и еще трое участников преступной группы — Андрей Граховский, Ольга Граховская и Арсений Рачковский — нашли водителей и транспорт, чтобы нелегально переправить иракцев в Литву.





Суд над британцем и двумя белорусами (третьего объявили в розыск) начался 25 мая 2017 года.





На суде Алан Смит заявил о своей невиновности. О себе рассказал, что он владелец двух компаний: «Одна из них занимается нефтью и газом в Лондоне, вторая находится в Польше, это деловой центр для проведения конференций». Никогда не был судим. Женат, есть 6-летняя дочка.





По его словам, в Беларуси он оказался впервые, приехал по просьбе курдских бизнесменов — для организации закупок сельскохозяйственного оборудования. Одновременно помогал жительнице Курдистана с инвалидностью найти в Беларуси больницу и врачей.





Санкция статьи, по которой обвиняли Алана Смита, предусматривала наказание от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Прокурор запрашивал наказание в 6 лет лишения свободы. 11 июля 2017 года суд Глубокского района, который рассматривал это дело, вынес более мягкий приговор: 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





Обвиняемые-белорусы получили более строгое наказание. Ольга Граховская была приговорена к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества, Арсений Рачковский — 3 годам 7 месяцам в исправительной колонии в условии строгого режима с конфискацией имущества.











В июне этого года он объявил голодовку, которую прекратил спустя 8 дней, когда в колонии побывал консул посольства Великобритании. После этого, по словам жены Алана Смита Магдалены Волиньски, они смогли созвониться — впервые за пять месяцев.

В поддержку мужа она создала страницу в Facebook, на которой делилась новостями о состоянии Алана. Часто среди них можно было встретить посты об условиях задержания сперва в СИЗО, затем в колонии. В них она отмечала факты нарушения прав содержания в заключении: отправление грязной водой, невозможность получить медицинское лечение и передать посылку и т.п. Сам Алан в знак протеста даже объявлял голодовку в тюрьме.



tut.by Сегодня, 29 сентября 2018 года, истекают два года, когда Алан Смит был задержан и лишен свободы. Родные будут встречать его в Лондоне, сообщает

Наказание Алан Смит отбывал в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском.< iv>