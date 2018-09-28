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"Это шанс зафиксировать статус рукоподаваемого в Европе". Полетит ли Лукашенко в Париж?

29.09.2018 15:46 — Разное | Партизан  
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Александра Лукашенко пригласили в Париж в ноябре принять участие в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны. Полетит ли туда руководитель Беларуси и как это повлияет на отношения с Евросоюзом?

"Это шанс зафиксировать статус рукоподаваемого в Европе". Полетит ли Лукашенко в Париж?
Фото: president.gov.by
«Минимален риск, что в адрес Лукашенко публично озвучат какие-то претензии»

Политолог Юрий Чаусов видит в приглашении руководителя Беларуси в Париж определенный символизм. Ведь первый настоящий серьезный визит в страны Западной Европы Лукашенко нанес в 1996 году – как раз во Францию. 

«Традиционно Франция занимает достаточно сдержанную позицию в отношении Республики Беларусь по вопросам репрессий и политзаключенных. В этом смысле официальный Париж может сыграть ту роль для Беларуси, которую на предыдущем этапе либерализации до 2010 года играла Италия, Берлускони и Папа Римский. После очередная волна репрессий приостановила процесс налаживания отношений с Западной Европой», – отмечает Чаусов.

Политолог также считает, что формат встречи в Париже удобен для Лукашенко. Он напоминает, что в прошлом году по носу ЕС был нанесен «болезненный щелчочек», когда руководителя Беларуси персонально пригласили на саммит «Восточного партнерства» в Бресселе, а тот решил не ехать.

«Европейские дипломаты были почти уверены, что Александр Григорьевич воспользуется этой возможностью, но не срослось. Саммит «Восточного партнерства» – это все же содержательная встреча. А у Лукашенко как авторитарного руководителя достаточно своеобразное отношение к международным встречам, несвойственное главам демократических государств. Все серьезные вопросы Александр Григорьевич предпочитает решать неформально, с глазу на глаз за закрытыми дверями», – говорит Юрий Чаусов.

Политолог склонен считать, что новое приглашение от европейцев руководитель страны примет.

«В Париже будет момент общего фотографирования и Александр Григорьевич свое самолюбие, будем предполагать, сможет потешить. Формат встречи одновременно и протокольный, и неформальный (безсодержательный). На такой площадке минимален риск, что представители тех стран, которые по-прежнему критикуют Беларусь по вопросам прав человека, публично озвучат какие-то претензии в отношении Лукашенко. В общем, это наиболее удобный для руководителя Беларуси формат, чтобы зафиксировать статус рукоподаваемого в Европе», – полагает Юрий Чаусов.

«Это приглашение нужно рассматривать как приглашение независимому государству, а не ее руководителю»

Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец называет приглашению в Париж дежурным – на встрече ожидается целый ряд руководителей других государств.

Алесь Логвинец обращает внимание, что Лукашенко перестал быть невъездным в Евросоюз еще в 2016 году, но нельзя сказать, что после от ны санкций произошел прорыв в отношениях Беларуси с Евросоюзом.

«Гэта абумоўліваецца прыродай палітычная сістэмы ў Беларусі, якая не дазваляе выйсці на шырокафарматнае супрацоўніцтва з Захадам. Гэты жэст у выглядзе запрашэння ў Парыж пакдрэслівае, што Беларусь хоць і знаходзіцца пад кіраўніцтвам неадназначнага адыёзнага чалавека, але ўсё роўна застаецца крышку заўважнай на міжнароднай арэне. І гэтае запрашэнне трэба разглядаць як запрашэнне незалежнай дзяржаве, а не яе кіраўніку. Пабычым, ці скарыстае з гэтага нешта Лукашэнка. Але не думаю што гэта прынясе глабальные змены ў адносінах паміж Беларуссю і ЕС», – говорит Алесь Логвинец.

Он подчеркивает, что сегодняшние белорусские власти вряд ли способны полноформатно сотрудничать с Евросоюзом – даже во имя национальных интересов и интересов граждан страны.https://nn.by/?c=ar&i=216777


 
 
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Александра Лукашенко пригласили в Париж в ноябре принять участие в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны. Полетит ли туда руководитель Беларуси и...
 
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