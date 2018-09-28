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Кому храним? На складах лежит трёхмесячный объем изделий из кожи и меха
На 1 сентября на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха.
Фото: clean-oskol.site
На 1 сентября,сообщает
Кроме производства текстиля, одежды и изделий из кожи и меха, большие складские запасы образовались в фармацевтике (превышают среднемесячный объем произвоства в 2,1 раза) и производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).
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На 1 сентября на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха.
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