Кому храним? На складах лежит трёхмесячный объем изделий из кожи и меха





Фото: clean-oskol.site





Еврорадио , на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха. В денежном выражении запасы готовой продукции достигли 639,5 млн рублей. Эта статистика следует из бюллетеня "Социально-экономическое положение Республики Беларусь" за январь — август 2018 года. На 1 сентября,сообщает, на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха. В денежном выражении запасы готовой продукции достигли 639,5 млн рублей. Эта статистика следует из бюллетеня "Социально-экономическое положение Республики Беларусь" за январь — август 2018 года.





Кроме производства текстиля, одежды и изделий из кожи и меха, большие складские запасы образовались в фармацевтике (превышают среднемесячный объем произвоства в 2,1 раза) и производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).



