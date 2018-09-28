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Кому храним? На складах лежит трёхмесячный объем изделий из кожи и меха

29.09.2018 15:37 — Разное | Партизан  
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На 1 сентября на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха.


Фото: clean-oskol.site

На 1 сентября,сообщает Еврорадио, на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха. В денежном выражении запасы готовой продукции достигли 639,5 млн рублей. Эта статистика следует из бюллетеня "Социально-экономическое положение Республики Беларусь" за январь — август 2018 года.

Кроме производства текстиля, одежды и изделий из кожи и меха, большие складские запасы образовались в фармацевтике (превышают среднемесячный объем произвоства в 2,1 раза) и производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).


 
 
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На 1 сентября на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха.
 
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