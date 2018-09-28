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По проверке с польской стороны, 20% "Карт поляка" в Астане, Гродно , Виннице и Луцке были выданы с нарушением закона.





Высшая контрольная палата Польши утверждает, что польские консульства на востоке не справляются с большим количеством заявлений. В Украине и Беларуси очередь на разговор с консулом тянется в среднем несколько месяцев. Как пишет Gazeta Wyborcza, образовалась целая систему посредников, которые за деньги предлагают желающим лучшие сроки.





Главной причиной задержек называют нехватку кадров. Вместо установленного законом месяца документы рассматриваются более полугода, передаёт "Польское радио". Три из пяти консульств не организовывали консульских дежурств в местах большой концентрации поляков.





Не во всех консульствах есть техника для проверки документов. Этим пользуются мошенники. За 500-1500 долларов они подделывают доказательства польского происхождения претендента. Как утверждает Высшая контрольная палата Польши, проблема фальсификации документов стоит очень серьезно.



