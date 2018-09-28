Игра по-крупному. Каких результатов добились наши спортсмены в сентябре?

ФУТБОЛ

Национальная сборная Беларуси по футболу довольно успешно стартовала в Лиге наций. В матче первого тура наши игроки одержали уверенную победу над футболистами из Сан-Марино – 5:0. Сборная Беларуси по футболу одержала одну из самых крупных побед в истории

Эта виктория стала одной из самых крупных за всю историю выступления сборной Беларуси в официальных матчах. В июне 1998 года с таким же счетом были повержены литовские игроки, а в сентябре 2014 года со счетом 6:1 капитулировала сборная Таджикистана. Во второй игре белорусы на гостевой площадке разошлись миром с молдованами.

Радует борисовский БАТЭ на старте группового этапа Лиги Европы. В гостевом матче игроки белорусского клуба были сильнее венгерского «Види» – 2:0.

Вскоре после победы пришла печальная новость: не стало председателя ФК БАТЭ Анатолия Капского, который сделал очень много для развития белорусского футбола. Ему было всего 52 года.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Олимпийская "бронза" 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер ОИ-2008

На турнире в Мексике Анастасии Прокопенко также вручили «бронзу» Олимпиады-2008 в Пекине. По итогам перепроверки допинг-проб в анализах украинской спортсменки Виктории Терещук, взявшей медаль в Пекине, обнаружен запрещенный препарат. В результате награда перешла белоруске, занявшей в Китае 4-е место.

ТЕННИС

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в 4-й круг турнира Большого шлема «US Open», где уступила только будущей победительнице соревнований японке Наоми Осаке. Некоторые специалисты считают, что это был «скрытый финал».

В сентябре Арине Соболенко также покорился очередной титул. Нашей спортсменке не было равных на турнире в китайском Ухане. Это пока самый крупный турнир, который покорялся Арине Соболенко. В конце августа белоруска также выиграла соревнования в американском Нью-Хэйвене с призовым фондом $799 тыс. Благодаря победе на турнире в Ухане Арина Соболенко поднялась на рекордную для себя 16-ю строку в мировом рейтинге.

Виктория Азаренко приблизилась к топ-50, однако травма, обострившаяся на турнире в Токио, пока не позволяет ей рассчитывать на большее. Регулярно обновляет свои рекордные показатели Вера Лапко, также приближаясь к топ-50, а Александра Саснович впервые в карьере отметилась в топ-30.

КТО ЕЩЕ?

Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в Австрии. В составе немецкой профессиональной команды «Canyon/Sram Racing» наша спортсменка выиграла гонку с раздельным стартом. Примечательно, что белоруска взяла «золото» лишь спустя 1,5 месяца после операции на плече. По словам самой спортсменки, эта награда много значит для нее, так как на пути к ней пришлось преодолеть много боли.

«Серебро» в упражнении с булавами завоевала Екатерина Галкина на Чемпионате мира по художественной гимнастике. В многоборье спортсменка стала пятой. Еще одна молодая белоруска Анастасия Салос замкнула десятку сильнейших. В групповом многоборье белоруски стали шестыми.

Нестабильно выступает в КХЛ минское «Динамо». Игроки белорусского клуба чередуют откровенно провальные отрезки, когда из шести стартовых матчей пять были проиграны, с победой над одним из лидеров чемпионата «Локомотивом» и разгромом «Северстали».

КСТАТИ

Ряд радостных событий произошел в сентябре в личной жизни известных белорусских спортсменов. В семье членов сборной Беларуси по плаванию Александры Герасимени и Евгения Цуркина родилась дочь. А биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж за тренера-сервисмена нашей сборной Дмитрия Шевченко.