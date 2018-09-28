Игра по-крупному. Каких результатов добились наши спортсмены в сентябре?

ФУТБОЛ
Национальная сборная Беларуси по футболу довольно успешно стартовала в Лиге наций. В матче первого тура наши игроки одержали уверенную победу над футболистами из Сан-Марино – 5:0.
Эта виктория стала одной из самых крупных за всю историю выступления сборной Беларуси в официальных матчах. В июне 1998 года с таким же счетом были повержены литовские игроки, а в сентябре 2014 года со счетом 6:1 капитулировала сборная Таджикистана. Во второй игре белорусы на гостевой площадке разошлись миром с молдованами.
Радует борисовский БАТЭ на старте группового этапа Лиги Европы. В гостевом матче игроки белорусского клуба были сильнее венгерского «Види» – 2:0.
Вскоре после победы пришла печальная новость: не стало председателя ФК БАТЭ Анатолия Капского, который сделал очень много для развития белорусского футбола. Ему было всего 52 года.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Триумфально для Анастасии Прокопенко завершился Чемпионат мира по современному пятиборью в Мехико. Белоруска стала двукратной чемпионкой, выиграв индивидуальные соревнования и став первой в эстафете вместе с Ириной Просенцовой.
На турнире в Мексике Анастасии Прокопенко также вручили «бронзу» Олимпиады-2008 в Пекине. По итогам перепроверки допинг-проб в анализах украинской спортсменки Виктории Терещук, взявшей медаль в Пекине, обнаружен запрещенный препарат. В результате награда перешла белоруске, занявшей в Китае 4-е место.
ТЕННИС
Арина Соболенко впервые в карьере вышла в 4-й круг турнира Большого шлема «US Open», где уступила только будущей победительнице соревнований японке Наоми Осаке. Некоторые специалисты считают, что это был «скрытый финал».
В сентябре Арине Соболенко также покорился очередной титул. Нашей спортсменке не было равных на турнире в китайском Ухане. Это пока самый крупный турнир, который покорялся Арине Соболенко. В конце августа белоруска также выиграла соревнования в американском Нью-Хэйвене с призовым фондом $799 тыс. Благодаря победе на турнире в Ухане Арина Соболенко поднялась на рекордную для себя 16-ю строку в мировом рейтинге.
Виктория Азаренко приблизилась к топ-50, однако травма, обострившаяся на турнире в Токио, пока не позволяет ей рассчитывать на большее. Регулярно обновляет свои рекордные показатели Вера Лапко, также приближаясь к топ-50, а Александра Саснович впервые в карьере отметилась в топ-30.
КТО ЕЩЕ?
Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в Австрии. В составе немецкой профессиональной команды «Canyon/Sram Racing» наша спортсменка выиграла гонку с раздельным стартом. Примечательно, что белоруска взяла «золото» лишь спустя 1,5 месяца после операции на плече. По словам самой спортсменки, эта награда много значит для нее, так как на пути к ней пришлось преодолеть много боли.
«Серебро» в упражнении с булавами завоевала Екатерина Галкина на Чемпионате мира по художественной гимнастике. В многоборье спортсменка стала пятой. Еще одна молодая белоруска Анастасия Салос замкнула десятку сильнейших. В групповом многоборье белоруски стали шестыми.
Нестабильно выступает в КХЛ минское «Динамо». Игроки белорусского клуба чередуют откровенно провальные отрезки, когда из шести стартовых матчей пять были проиграны, с победой над одним из лидеров чемпионата «Локомотивом» и разгромом «Северстали».
КСТАТИ
Ряд радостных событий произошел в сентябре в личной жизни известных белорусских спортсменов. В семье членов сборной Беларуси по плаванию Александры Герасимени и Евгения Цуркина родилась дочь. А биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж за тренера-сервисмена нашей сборной Дмитрия Шевченко.