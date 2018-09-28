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В Днепре рыбак нашел немецкую авиабомбу
29.09.2018 16:26 — Разное | Аргументы и факты
Опасная находка пролежала в воде около 80 лет.
Бомбу времен войны в Днепре возле деревни Бурая с лодки обнаружил местный житель, который рыбачил с лодки. Чтобы достать бомбу, сапёры привлекли водолазов, пишет
С помощью лебедки и специальных приспособлений его вытащили из реки. Это оказалась немецкая авиабомба SD 250.
Находку уничтожили на специальном полигоне.
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Бомбу времен войны в Днепре возле деревни Бурая с лодки обнаружил местный житель, который рыбачил с лодки.
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