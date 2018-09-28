В Днепре рыбак нашел немецкую авиабомбу

Опасная находка пролежала в воде около 80 лет.

Бомбу времен войны в Днепре возле деревни Бурая с лодки обнаружил местный житель, который рыбачил с лодки. Чтобы достать бомбу, сапёры привлекли водолазов, пишет БЕЛТА .

С помощью лебедки и специальных приспособлений его вытащили из реки. Это оказалась немецкая авиабомба SD 250.

Находку уничтожили на специальном полигоне.

