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В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены
29.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Каждую субботу до 3 ноября в Слуцке
Торговля на площадке за зданием райисполкома начинается с раннего утра и заканчивается ближе к обеду. На зиму здесь можно закупить картофель, капусту, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты, также представлены саженцы и продукция местных предприятий.
Силами БРСМ на ярмарке организована помощь пенсионерам: 4 крепких парня из слуцкого колледжа и сельхозлицея помогают бабушкам донести тяжелые сумки и мешки до такси. А такси «155» бесплатно доставляет пожилых людей с ярмарки по домам.
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Каждую субботу до 3 ноября в Слуцке проходят осенние ярмарки. SlutskGorod посмотрел, что там продаётся и какие цены предлагают на сельскохозяйственную продукцию.
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