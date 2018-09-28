В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены





Каждую субботу до 3 ноября в Слуцке проходят осенние ярмарки. SlutskGorod посмотрел, что там продаётся и какие цены предлагают на сельскохозяйственную продукцию.

Торговля на площадке за зданием райисполкома начинается с раннего утра и заканчивается ближе к обеду. На зиму здесь можно закупить картофель, капусту, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты, также представлены саженцы и продукция местных предприятий.

Стоимость 1 кг картофеля в зависимости от сорта варьируется в пределах 30-40 копеек, капуста белокочанная и свёкла - около 50 копеек, яблоки - от 70 копеек до 2 рублей за килограмм, морковь - в пределах 60-80 копеек.

Силами БРСМ на ярмарке организована помощь пенсионерам: 4 крепких парня из слуцкого колледжа и сельхозлицея помогают бабушкам донести тяжелые сумки и мешки до такси. А такси «155» бесплатно доставляет пожилых людей с ярмарки по домам.









































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