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В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

29.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

Каждую субботу до 3 ноября в Слуцке проходят осенние ярмарки. SlutskGorod посмотрел, что там продаётся и какие цены предлагают на сельскохозяйственную продукцию. 

Торговля на площадке за зданием райисполкома начинается с раннего утра и заканчивается ближе к обеду. На зиму здесь можно закупить картофель, капусту, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты, также представлены саженцы и продукция местных предприятий.

  • Стоимость 1 кг картофеля в зависимости от сорта варьируется в пределах 30-40 копеек, капуста белокочанная и свёкла - около 50 копеек, яблоки - от 70 копеек до 2 рублей за килограмм, морковь - в пределах 60-80 копеек.

Силами БРСМ на ярмарке организована помощь пенсионерам: 4 крепких парня из слуцкого колледжа и сельхозлицея помогают бабушкам донести тяжелые сумки и мешки до такси. А такси «155» бесплатно доставляет пожилых людей с ярмарки по домам.

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

В Слуцке проходят осенние ярмарки. Фото, цены

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Slutsk-Gorod.by

 
 
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Каждую субботу до 3 ноября в Слуцке проходят осенние ярмарки. SlutskGorod посмотрел, что там продаётся и какие цены предлагают на сельскохозяйственную продукцию. 
 
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