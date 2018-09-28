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Пункт таможенного оформления появится на территории «Великого камня»

29.09.2018 16:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Пункт таможенного оформления появится на территории «Великого камня»
БЕЛТА

Торжественная церемония открытия таможенного терминала ЗАО «ЧайнаМерчантсСиЭйчЭн-БиЭлАр коммерческая и логистическая компания» пройдет 1 октября в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень».

На сегодняшний день пункт таможенного оформления грузов является первым и единственным в Республике Беларусь. Дата открытия выбрана неслучайно, 1 октября отмечается главный государственный праздник Китая – провозглашение КНР.

На мероприятии будут присутствовать почетные гости. Среди них управляющий делами президента РБ Шейман Виктор Владимирович, первый заместитель премьер-министра РБ Турчин Александр Генрихович, заместитель премьер-министра РБ Кухарев Владимир Евгеньевич, председатель Государственного таможенного комитета Сенько Юрий Алексеевич, главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» г-н Ху Чжэн, посол Китайской народной республики в РБ г-н ЦуйЦимин и другие. высокопоставленные гости.

 

 

 
 
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Торжественная церемония открытия таможенного терминала ЗАО «ЧайнаМерчантсСиЭйчЭн-БиЭлАр коммерческая и логистическая компания» пройдет 1 октября в...
 
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