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Призванные из запаса белорусские военнослужащие приняли присягу

29.09.2018 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Призванные из запаса военнослужащие приняли присягу на верность Республике Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59263.php

Призванные из запаса белорусские военнослужащие приняли присягу

В Вооруженных Силах продолжается второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Как сообщалось ранее, для этих целей планировалось призвать из запаса около 650 человек.

В дальнейшем с призванными военнослужащими будут проведены занятия по предметам боевой подготовки. Продолжается подготовка мест проведения боевого слаживания и учебно-материальной базы к проведению занятий. В 46-м арсенале ракет и боеприпасов идет прием военнообязанных, призванных из запаса. Около 20 единиц транспорта поступило из государственных органов и организаций.

Также на данном этапе комплексной проверки готовности поставлены мобилизационные ресурсы в 8-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты.

Проводимая комплексная проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также определить способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки. Завершат мероприятия штабные тренировки и тактико-специальные учения.

 
 
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Призванные из запаса военнослужащие приняли присягу на верность Республике Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны. В Вооруженных Силах...
 
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